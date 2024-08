Laut Michelle Monballijn war Ex Mola schon immer "altbacken"

Mola Adebisi (51) sorgte im Allstars-Dschungelcamp zuletzt für ziemlich viel Furore. Dort erklärte der Moderator nämlich, nicht allzu viel von Emanzipation zu halten. Beim AEDT-Sommerfest trifft Promiflash nun auf seine Ex-Freundin Michelle Monballijn – und die ist von seinen Äußerungen alles andere als überrascht. "Ich habe Mola damals als eine Diva kennengelernt und nicht als jemanden, der dann im Haushalt viel macht [...]. Ich vermute, dass er immer noch so ist, aber vielleicht täusche ich mich auch", erklärt die Schauspielerin im Interview.

Die 45-Jährige sehe bei ihrem einstigen Partner nach all den Jahren nicht wirklich eine "Weiterentwicklung" in Bezug auf Geschlechterrollen. "Er hat sich nicht verändert, weil diese Dinger kannte ich früher schon", verrät die Blondine im Gespräch mit Promiflash und stellt fest: "Ich fand es halt echt krass, was er da rausgehauen hat. Das ist echt so altbacken."

Sie und Mola waren vor circa 20 Jahren mal ein Paar. Ihre Beziehung hielt laut Michelle ein Dreivierteljahr. Im Sommerhaus der Stars 2021 sorgte das Techtelmechtel der beiden für ziemlich dicke Luft. Der Grund: Michelles damaliger Freund Mike Cees wusste zuvor nichts von ihrem früheren Verhältnis. "Es wirft Bilder in mir auf und wenn man mit diesen Bildern vom Ex konfrontiert wird, macht das den Partner unattraktiv. [...] Er ist ab sofort tabu. Wir sind ab jetzt Feinde", gab er ihr zu verstehen.

RTL Mola Adebisi im Allstars-Dschungelcamp, 2024

RTL Mike Cees und Michelle Monballijn

