Molly-Mae Hague meldet sich in Video erstmals zur Trennung

Molly-Mae Hague (25) und ihr Verlobter Tommy Fury (25) sorgten vor Kurzem für Schlagzeilen, als sie sich nach ihrer langjährigen Beziehung voneinander trennten. Jetzt meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit erstmals seit Bekanntgabe dieser drastischen Entscheidung bei ihren Fans! Sie hat auf ihrem YouTube-Account ein neues Video veröffentlicht, in dem sie diesen Schritt anspricht – doch ein wenig fehlen ihr zu Beginn die Worte: "Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich sagen will." Nach den anfänglichen Startschwierigkeiten gibt sie für ihre zahlreichen Follower allerdings doch einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Dabei betont sie: "Ich habe nicht wirklich vor, jemals über die letzten paar Wochen zu sprechen. Das ist etwas, bei dem ich mich nicht wohlfühle."

Molly-Mae kommt zu der Erkenntnis, dass all ihre kürzlichen Erfahrungen "das wahre Leben" seien, welche sich für sie traurig und tiefgründig anfühlen. Auf noch mehr Details müssen ihre Anhänger allerdings verzichten. Sie erklärt, dass sie über dieses intime Thema vor allem mit ihrem engsten Kreis spricht: "Mein Bewältigungsmechanismus in den letzten Wochen ist, dass ich mit den Menschen spreche, die ich liebe und die mir so nahe stehen und die mir in dieser Zeit so unglaublich beigestanden haben [...]."

Ihre Fans unterstützten die UK-Love Island-Bekanntheit nach der Verkündung ihrer Trennung bereits in den vergangenen Tagen auf Social Media. Dies war der 25-Jährigen offensichtlich nicht entgangen – auf Instagram richtete sie daraufhin rührende Worte an ihre Fangemeinde: "Danke, dass ihr die besten Online-Freunde seid, die ich mir jemals hätte wünschen können."

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im August 2019

Instagram / mollymae Boxer Tommy Fury und seine Freundin Molly-Mae Hague

