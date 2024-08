Molly-Mae Hague dankt ihren Fans nach der Trennung von Tommy

Molly-Mae Hague (25) macht aktuell eine schwere Zeit durch – denn sie und ihr langjähriger Partner Tommy Fury (25) sind getrennt. Angeblich sei der Profiboxer der Mutter seiner Tochter fremdgegangen. Inmitten des Dramas rund um ihre frühere Beziehung meldet sich die Love Island-UK-Bekanntheit jetzt bei ihren Fans auf Instagram zurück und widmet ihnen liebevolle Worte. "Danke, dass ihr die besten Online-Freunde seid, die ich mir jemals hätte wünschen können", heißt es. Zudem teilt der Realitystar ein Bild, auf dem er in einer Hütte an einem See posiert und nachdenklich wirkt.

Aufgrund ihrer herzlichen Worte sind Molly-Maes Bewunderer total aus dem Häuschen – und einige unter ihnen betonen, dass sie ein großes Vorbild für sie sei. "Du ermutigst Mädchen und Frauen, an sich selbst zu glauben und sich nicht mit respektlosem Verhalten abzugeben oder es zu dulden. Bleib stark!", schreibt beispielsweise ein Fan. Eine weitere Social-Media-Nutzerin meint: "Ich liebe es, wie toll und stark du bist – auch als Mutter."

Dass die Unterstützung und Treue von Molly-Maes Followern aber nicht immer nur positiv ist, sondern auch zu weit gehen kann, wurde vor wenigen Tagen deutlich. Eine Bewunderin der 25-Jährigen schrie ihren Ex an – und das, während das gemeinsame Töchterchen Bambi bei seinem Papa war. "Molly-Maes Fans sind sehr wütend auf Tommy und er wurde in der Öffentlichkeit beschimpft", erklärte ein Insider gegenüber The Sun.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Realitystar

Instagram / mollymae Profiboxer Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi, März 2024

