Binden-Gate im Dschungel: Zuschauer stehen hinter Kader Loth

Zwischen Kader Loth (51) und Giulia Siegel (49) kracht es im Allstars-Dschungelcamp gewaltig. Der Grund: Nachdem Teamchefin Kader die Mitcamper zum Klopapiersparen aufruft, stellt Giulia sie vor der Gruppe zur Rede. Die Blondine habe die Camp-Chefin nämlich dabei erwischt, wie sie ihrer Meinung nach unnötig Toilettenpapier verschwendete – darin versteckte sie ihre Binde. Die Zuschauer hinter den Bildschirmen haben eine klare Meinung zu dem Streit und stärken der 51-Jährigen den Rücken. "Giulia sollte sich wirklich schämen", findet ein User auf X und auch ein anderer Nutzer ist der Meinung: "Ganz einfach: Giulia ist ein schlechter Mensch."

Was für Kader in der Situation besonders fatal war: Die Blondine konfrontierte sie nicht in einem Vieraugengespräch, sondern stellte sie vor der gesamten Gruppe bloß. Im Nachhinein sucht Giulia zwar noch einmal das Gespräch mit Kader – Vertragen sieht jedoch anders aus. Auch die Fans im Netz nehmen der 49-Jährigen die Entschuldigung nicht so wirklich ab: "Sie entschuldigt sich nur, weil sie Angst vor Gegenwind hat", heißt es in einem von vielen User-Kommentaren auf der Social-Media-Plattform. Ein Nutzer treibt es auf die Spitze und fordert eine ganz besondere Konsequenz für Giulia: "War die Siegel schon beim Promi-Büßen?"

Auch innerhalb des Camps gibt es kein Verständnis für Giulias Verhalten. "Das macht man nicht. Niveaulos", fasst beispielsweise Thorsten Legat (55) die gesamte Situation zusammen. Es ist nicht das erste Mal, dass die 49-Jährige bei ihren Mitstreitern aneckt. So hatte sie auch schon mit Daniela Büchner (46) einige Reibereien. Die Tochter von Ralph Siegel (78) ernannte sich prompt selbst zur Camp-Köchin und fuhr geradezu aus der Haut, als Danni sich in ihr Kochverhalten einmischen wollte: "Blaff mich nicht von rechts an, rede normal mit mir. Heute Morgen ging es schon scheiße los von dir und das brauche ich nicht."

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp, 2024

