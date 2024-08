Twenty4tim feiert Abnehmerfolg mit Vorher-Nachher-Video

Twenty4tim (23) zeigt stolz seinen durchtrainierten Body! Fans des Social-Media-Stars wissen, dass der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat schon seit einigen Jahren damit beschäftigt ist, sein Gewicht zu reduzieren. Während seiner Abnehmreise feiert der Influencer nun einen Meilenstein und will diesen auch mit seinen Fans teilen. Für ein Instagram-Video schneidet Tim jetzt Vorher-Nachher-Bilder aneinander, um zu präsentieren, wie sehr sein Körper sich verändert hat. "2023 habe ich angefangen, abzunehmen. Eben stand ich auf der Waage und konnte meinen Augen nicht trauen. Stand jetzt habe ich 22,7 Kilo abgenommen", berichtet er seinen Fans.

Der Weg zu seinem heutigen Gewicht sei für den 23-Jährigen jedoch alles andere als leicht gewesen. "Für mich persönlich war es ein Kampf und definitiv keine gerade Strecke", macht er unter dem Beitrag deutlich. Obwohl er zwischendurch auch immer wieder Gewicht zugenommen habe, sei er trotzdem am Ball geblieben. Mit seinem großen Abnehmerfolg will Tim jetzt auch seine Follower motivieren. "Ihr könnt das auch schaffen", richtet der Influencer motivierende Worte an seine Fans.

Tim scheut weder Kosten noch Mühen, um seinen Wohlfühlkörper zu erreichen. In zwei Monaten will sich der Social-Media-Star deshalb sogar einer Operation unterziehen. Vor wenigen Wochen gestand er seinen Fans im Netz, dass er schon seit seinen Schulzeiten unter einer "Männerbrust" leide. Nach langen Gesprächen mit einem Arzt entschied sich der "Bling Bling"-Interpret schlussendlich für eine Absaugung.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Mai 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim bei einer Untersuchung

