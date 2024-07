Beauty-OP: Twenty4tim lässt sich "Männerbrust" absaugen

Twenty4tim (23) unterzieht sich im Oktober einer Operation an der Brust! In seiner Instagram-Story spricht der Influencer offen über ein Thema, das ihm sichtlich nahegeht. "Wie ihr wisst, habe ich seit Jahren mit einer ausgeprägten Männerbrust zu kämpfen. Selbst zu Zeiten, wo ich in Bestform war", erzählt der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat. Unter seiner Brust habe Tim schon zu seiner Schulzeit gelitten. In den vergangenen Monaten habe er zudem eine Verhärtung in seiner Brust festgestellt. "Ich habe also nicht nur das optische Problem, sondern auch einen Schmerz", erklärt er. Daher suchte der Content Creator nun einen Arzt auf und entschied sich für eine Absaugung. "Es fühlt sich irgendwie toll an, dass ich das jetzt endlich für mich entschieden habe", freut sich der Kölner.

Bei Tim wurde Gynäkomastie diagnostiziert. Davon spricht man, wenn die Brustdrüsen eines Mannes so stark vergrößert sind, dass sie wie eine weibliche Brust aussehen. Die OP ist nun der letzte Schritt: "Ich wollte erst mal selbstständig abnehmen und alles in meiner Macht Stehende probieren, bevor ich über eine Operation nachdenke." Der Eingriff wird im Herbst stattfinden. "Ich habe im Oktober eine Absaugung. Dauer ca. drei bis vier Stunden unter Vollnarkose", gibt der 23-Jährige bekannt und betont, dass er sich der Risiken bewusst sei.

Bereits Ende Mai thematisierte Tim im Zusammenhang mit seiner Essstörung dieses Thema. "Jahrelang hatte und habe ich schon mit einer Essstörung zu kämpfen. 110 Kilo bis hin zu 48 Kilo. Gefühlt musste mein Körper schon einiges aushalten", berichtete er auf Instagram. Auch hier ging er schon auf seine Brust ein: "Ich bin noch auf einer langen Reise, aber zumindest jetzt zeige ich euch alles: Meinen wunderschönen Körper, die Dehnungsstreifen, meine Männerbrust – das bin ich!"

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Mai 2024

