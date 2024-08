Was passiert nach Konzerten mit "Adele World" in München?

Adeles (36) regelrechter Konzertmarathon in München neigt sich langsam dem Ende zu. Da dürfte sich manch einer die Frage stellen, was im Anschluss mit dem riesigen Stadion inklusive Themenpark rund um die "Hello"-Interpretin passiert. Ein Insider verriet gegenüber The Sun, dass das 120-Millionen-Euro-Bauwerk das erste portable Stadion der Welt werden soll. "Es wäre ein katastrophaler Verlust an Geld gewesen, ein ganzes Stadion nur für diese zehn Adele-Konzerte zu bauen, auch wenn die Tickets nicht billig waren", stellt der Informant klar und ergänzt: "Aber eine Menge anderer Superstars wie Beyoncé (42) oder Taylor Swift (34) könnten das Stadion in den kommenden Jahren nutzen."

Adele selbst braucht das Stadion zunächst nicht, da sie sich nach den zehn Konzerten in der bayerischen Hauptstadt eine musikalische Auszeit gönnen möchte. "Es hat nur ein paar Wochen gedauert, um es zu bauen, also wäre es nicht schwer, es abzubauen und in einer anderen Stadt wieder aufzubauen", berichtet die Quelle weiter. Bei einem festen Veranstaltungsort habe der jeweilige Künstler zudem viel mehr Spielraum für eine aufwendige Bühnenshow, da die Requisiten nicht ständig auf- und wieder abgebaut werden müssen. Lediglich der Themenpark müsste an andere Musiker angepasst werden, da die Stände an das Leben der "Rolling in the Deep"-Interpretin angelehnt sind.

Adele sorgte mit ihren Konzerten in München bisher für große Begeisterung bei ihren Fans. Wie unter anderem Us Weekly berichtete, präsentierte sich die "Easy on Me"-Sängerin ihrem Publikum extrem nahbar und schien sich von nichts die gute Laune verderben zu lassen. "Auch wenn es in Strömen regnet, habe ich hier von allen Shows bis jetzt den größten Spaß", rief die 36-Jährige begeistert in die Menge und gestand: "Das ist keine Lüge. Normalerweise habe ich Angst vor großen Menschenmengen."

Getty Images Adele im Juli 2022

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

