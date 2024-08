75. Geburtstag: So geht Peter Maffay mit dem Älterwerden um

Erst vor wenigen Wochen bestritt Peter Maffay sein allerletztes Konzert – nun lässt er an seinem 75. Geburtstag mit seiner Familie die Seele auf Mallorca baumeln. Mit dem Älterwerden beschäftige sich der eingefleischte Musiker nicht. "Das machen andere viel besser. Im Übrigen wäre das reine Zeitverschwendung", erklärt er im Interview mit Bild. Peter sei dagegen dankbar für das, was das Leben ihm bereits gebracht habe. "Der Weg bisher war ein Geschenk", erklärt der Sänger.

In seinem Urlaub zum Geburtstag lässt es Peter mit seinen Liebsten nun ruhig angehen und scheint seinen Ruhestand gänzlich zu genießen. "Frühmorgens [geht es] mit dem Fahrrad ins Dorf", verrät er weiter im Interview. Anschließend gebe es einen Kaffee mit Milch, um "richtig" in den Tag zu starten, den er unter anderem mit seiner Familie am Strand verbringe. Am Abend treffe sich der Komponist mit seinen Freunden.

Auch Peters Fans kommen an seinem Ehrentag nicht zu kurz. Wie Presseportal bekannt gab, soll es zum Geburtstag der Musikikone eine Dokumentation geben. In "maffay" geht es um das Leben und die langjährige Karriere des Geburtstagskindes. Darunter sollen Schicksalsschläge und Herausforderungen in Peters Privatleben beleuchtet werden, aber auch hinter die Kulissen seiner Abschiedstournee geschaut werden. Die Doku ist in der ARD-Mediathek abrufbar, wird aber auch am 30. August um 22:20 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Getty Images Peter Maffay, Sänger

Getty Images Peter Maffay, 2018

