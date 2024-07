So süß jubelt Peter Maffays Tochter bei Abschiedskonzert mit

Peter Maffay (74) gab am Wochenende ein allerletztes Konzert und möchte nun seine Tournee-Karriere nach über 50 Jahren auf der Bühne beenden. Während der emotionalen Abschiedsshow hatte der Musiker ganz besondere Unterstützung von einer bestimmten Lady: seinem Töchterchen Anouk! Auf Instagram teilt seine Partnerin Hendrikje Balsmeyer (37) ein Foto, auf dem die Fünfjährige neben der Sängerin Anastacia (55) sitzt und ein großes Plakat in den Händen hält. Auf diesem sind die zuckersüßen Worte geschrieben: "Papi, ich hab' dich lieb!"

Einen der Gründe für das Bühnen-Aus erklärte der 74-Jährige vor einigen Monaten in einem Interview mit Gala. In diesem betonte Peter, dass er sich zukünftig mehr Zeit für seinen Nachwuchs nehmen wolle. "Jede Minute mit so einem kleinen Menschen ist kostbar. Anouk zu versorgen, ihr Frühstück und ihr Pausenbrot zuzubereiten und sie in den Kindergarten zu bringen... Diese Zeit genieße ich, weil wir beide uns dann ganz ungestört unterhalten können", plauderte er während des Gesprächs aus.

Die Mutter seiner Tochter heiratete Peter still und heimlich im Jahr 2022. Bald plane das Paar aber, sich erneut das Eheversprechen zu geben – und zwar Anouk zuliebe, denn das Mädchen träume davon, Blumenmädchen zu sein! Gegenüber Bild merkte der "Ich Wollte Nie Erwachsen Sein"-Interpret an: "Sie war dabei, als wir geheiratet haben. Aber ich glaube, sie hat noch nicht verstanden, was das war."

Instagram / rike_raeubertochter Peter Maffays Tochter Anouk und Anastacia im Jahr 2024

Instagram / rike_raeubertochter Hendrikje Balsmeyer und Petere Maffay im Jahr 2020

