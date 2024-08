"Are You The One?"-Gewinn sinkt: Gabby krallt sich die Kohle

Ob das noch eskaliert? Bei Are You The One – Reality Stars in Love befinden sich die Kandidaten gerade auf einer Abwärtsspirale. Erst verlieren sie Geld, da Jennifer Iglesias (25) eine Matchbox-Entscheidung verkauft und sich 20.000 Euro in die eigene Tasche steckt. Dann verlieren sie auch noch bei einem Blackout Kohle. Und nun setzt auch noch Gabriela einen drauf: Als Moderatorin Sophia Thomalla (34) den Realitysternchen erneut Geld anbietet, schlägt Gabby zu! Damit reduziert sich die Gewinnsumme für alle auf 110.000 Euro, während die Ex on the Beach-Bekanntheit um 20.000 Euro reicher ist.

Das kommt bei ihren Mitstreitern unterschiedlich an. Schließlich war Gabby nicht die einzige, die das Angebot annehmen wollte – auch Alexander Runow (29) und Laura Maria Lettgen meldeten sich beispielsweise. Jenny hätte auch noch mal zugeschlagen und hätte sich über insgesamt 40.000 Euro Bonus gefreut. "Wollt ihr mich alle verarschen?", ruft Oguzhan Gencel nach der Entscheidung genervt. Auch Tim Kühnel und Tara Tabitha (31) äußern ihren Unmut gegenüber der Gruppe.

Später können die Realitystars allerdings einen kleinen Erfolg verbuchen: Die Matching Night wird ein voller Erfolg! Zum ersten Mal sitzen die Kandidaten in einer guten Reihenfolge, wodurch sie fünf Lichter aktivieren können. Dieses Lichtspektakel zeigt auf, dass sich fünf Pärchen korrekt nebeneinander platziert haben. Somit sind die Realitystars schon mal näher an ihrem großen Ziel als in den Matching Nights zuvor.

Anzeige Anzeige

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves im März 2023

Anzeige Anzeige

RTL Cast von "Are You The One? Reality Stars in Love" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Gabby verkauft hat? Verständlich, hätte ich auch so gemacht! Das ist so egoistisch! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de