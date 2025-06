Gabriela Alves nimmt nach "schlimmstem Geburtstag" Netzpause

Gabriela Alves feierte am Dienstag ihren Geburtstag, doch Grund zur Freude hatte der Reality-TV-Star kaum. Wie sie auf ihrem Instagram-Profil erklärte, sei es der "schlimmste Geburtstag" ihres Lebens gewesen. Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihren Fans für die zahlreichen Glückwünsche, kündigte jedoch an, in den kommenden Tagen eine Pause von den sozialen Medien einzulegen. "Ich kann gerade nicht eure ganzen Fragen beantworten und werde die nächsten Tage erst mal für mich nehmen", schrieb sie in ihrer Story.

Trotz des enttäuschenden Geburtstags blickt Gabriela bereits auf das kommende Wochenende. Zu diesem Anlass hat sie eine große Party geplant und versicherte ihren Followern, dass dieses Ereignis wie geplant stattfinden wird. Einige Fans hatten sich wohl die Frage gestellt, ob die Feier aufgrund der aktuellen Umstände abgesagt wird. Gabriela stellte jedoch klar: "Ich freue mich umso mehr auf Samstag, wenn ich meine Liebsten alle um mich herum habe." Updates zur Party werde sie teilen, sobald sie bereit sei, wieder aktiver auf Social Media zurückzukehren.

Gabriela hat sich in der Vergangenheit durch ihre Teilnahme bei Ex on the Beach einen Namen gemacht und ist seitdem eine bekannte Persönlichkeit in der Reality-TV-Welt. Ihre offenen Postings auf Instagram zeigen, dass sie nicht nur die glamourösen Seiten ihres Lebens teilt, sondern auch ehrlich über schwierige Momente spricht. Ihre Social-Media-Pause scheint nun eine bewusste Entscheidung zu sein, um sich ein wenig Zeit für sich selbst zu nehmen und neue Kraft zu tanken. Fans schätzen Gabriela besonders für ihre Authentizität und ihre direkte Art, die sie auch in stressigen Momenten beibehält.

RTL / Frank Beer Gabriela, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves Rodrigues, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

