Dieser Star muss das Dschungelcamp als nächstes verlassen

An Tag 16 heißt es wieder: Eine Dschungellegende muss das Camp verlassen. Viel Auswahl gibt es nicht mehr. Aber nachdem in der Folge davor alle verschont wurden, muss jetzt wieder jemand seine Pritsche im Allstars-Dschungelcamp räumen. Es trifft Danni Büchner (46). Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit verpasst das Finale ganz knapp und das aufgrund einer missglückten Prüfung. Zusammen mit ihren Mitcampern Gigi Birofio (25) und Georgina Fleur (34) muss Danni in die Prüfung. Doch anders als ihre Mitstreiter verliert Danni als Erste den Boden unter ihren Füßen.

Die drei müssen sich nämlich einer Quizrunde stellen. Doch dabei wird es besonders unangenehm, denn alle stehen auf schmalen Balken über einem Abgrund. Bei einer falschen Antwort kippt der Balken nach vorne, sodass die Kandidaten Gefahr laufen, runterzurutschen. Wer als Erstes fällt, ist raus. Immerhin ist Danni nicht die Einzige, die falsche Antworten liefert. Aber bei der Frage "An welchem Tag feiert Südafrika Neujahr?" gerät sie schließlich ins Wanken. Die richtige Antwort hat sie nicht – denn korrekt wäre der 1. Januar gewesen, nicht der 31. Dezember. Ihren Exit nimmt die 46-Jährige gelassen. "Ich glaube, dass ich gezeigt habe, dass ich anders war als damals", meint sie stolz.

Danni nahm ein erstes Mal 2020 an der 14. Staffel des Dschungelcamps teil. Dort fiel sie vor allem mit einer meist negativen Grundhaltung auf. Diesmal zeigte sie sich nahbarer und schloss sogar mit ihrer einstigen Feindin Elena Miras (32) Freundschaft. Doch Streit ließ sich nicht vermeiden. Besonders mit Giulia Siegel (49) geriet Danni aneinander. Vor allem, weil die DJane immer wieder ihren Senf beim Kochen dazugab, platzte der fünffachen Mama in den ersten Tagen der Kragen. Zuletzt strapazierte dann auch Sarah Knappik (37) ihre Nerven, als sie nach einer missglückten Schatzsuche am Lagerfeuer einen Wutanfall hatte.

RTL Daniela Büchner im Allstars-Dschungelcamp

RTL Georgina Fleur und Danni Büchner, 2024

