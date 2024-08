Gute Freunde: Hat Angelina Jolie doch keine neue Flamme?

Aktuell kursiert das Gerücht, dass Angelina Jolie (49) einen neuen Partner an ihrer Seite hat. Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde die Schauspielerin zuletzt mit dem Rapper Akala gesehen. Doch ein Insider brachte nun Licht ins Dunkel und erklärte gegenüber People: "Sie und Akala sind nicht zusammen." Tatsächlich habe der Musiker sogar eine Partnerin, die ebenfalls in Italien anwesend gewesen sei. Angelina sei nur eine gute Freundin des Paares.

Dabei war sich ein weiterer Insider in einem In Touch-Interview so sicher, dass die "Original Sin"-Darstellerin und der 40-Jährige sich schon seit über einem Jahr daten. Zum ersten Mal sollen die beiden nämlich bereits im Mai 2023 zusammen gesehen worden sein. Damals habe der "Carried Away"-Interpret Angelina und ihre Kinder Zahara (19) und Shiloh (18) auf das Calabash Literary Festival auf Jamaika begleitet. "Sie verbindet ihr Interesse an Aktivismus und ihre Leidenschaft für Reisen und andere Kulturen. Es ist lange her, dass [Angelina] diese Art von Anziehung verspürt hat", behauptete die Quelle.

In den vergangenen Jahren stand Angelina weniger wegen ihrer Dating-Geschichten im Fokus, als wegen des Rosenkrieges mit ihrem Ex Brad Pitt (60). Die Filmstars waren ganze zwölf Jahre in einer Beziehung, sogar zwei Jahre ein Ehepaar. 2016 reichte die Beauty dann jedoch die Scheidung ein. Seither streiten sie zum einen um die verkauften Anteile ihres Weingutes und zum anderen um die Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder. Dass sie endlich Frieden schließen, wünscht sich unter anderem auch Angelinas Vater Jon Voight (85). "Ich möchte, dass Brad das tut, was er tun muss. Beende diesen Unsinn!", appellierte er bei Fox News Digital an seinen Ex-Schwiegersohn.

Getty Images Akala, Rapper

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, 2014

