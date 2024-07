Zoff mit Ex Brad Pitt: Sucht Angelina Jolie die Opferrolle?

Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (49) liefern sich vor Gericht einen erbitterten Streit um die verkauften Anteile ihres Weingutes – und das schon seit Längerem. Ein Ende scheint eher nicht in Sicht zu sein, obwohl sich die Schauspielerin dies wünschen soll. "Angelina bittet ihn, den Streit zu beenden, als ob sie eine Friedensstifterin wäre. Das ist nichts anderes, als sich selbst als Opfer darzustellen", verrät nun ein Insider laut Daily Mail. Doch da hat sie die Rechnung ohne ihren Ex gemacht. "Brad wird diese Klage nicht fallen lassen, warum sollte er? Dies war ein ganz normaler Geschäftsstreit, aber leider hat Angelina immer wieder persönliche Elemente eingebracht, die für ein Scheidungsgericht bestimmt sind", erklärt die Quelle.

Auch Brad soll so langsam von dem ewigen Hin und Her vor Gericht ermüdet sein – doch zuletzt konnte der "Inglourious Basterds"-Darsteller einige Erfolge verzeichnen. Für Angelina steht hingegen einiges auf dem Spiel. "Dies ist kein Streit. Es handelt sich um eine geschäftliche Auseinandersetzung über den Verkauf eines Grundstücks, das letztlich für ihre Kinder bestimmt war. Es war ihr Erbe, und das weiß sie", berichtet ein weiterer Insider. Daher kämpfe sie wie eine Löwin, um die Klage ihres Ex abzuweisen. Sollte ihr dies nicht gelingen, muss sie die Erträge aus dem Verkauf ihrer Anteile an Brad zurückzahlen – es handelt sich hierbei um die stolze Summe von 61,5 Millionen Euro.

Angeblich hat Angelina ihren ganz eigenen Weg gefunden, um ihren Ex zum Spuren zu bringen. Die "Salt"-Darstellerin soll sich das zerrüttete Verhältnis zwischen Brad und den Kids zunutze machen. "Angelina hat die Kinder als Waffe gegen Brad benutzt. Sie hat sie von ihm getrennt. Es gibt ein deutliches Muster: Jedes Mal, wenn er vor Gericht einen Sieg erringt, schlägt sie mit etwas zurück, das mit den Kindern zu tun hat", behauptete kürzlich ein Insider laut Page Six.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt in Hollywood, 2015

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox

