Kim Virginia reagiert auf "Beauty & The Nerd"-Zoff mit Linda

In der zweiten Folge von Beauty & The Nerd krachte es zwischen Kim Virginia Hartung (29) und Linda-Caroline Nobat (29) heftig. Grund dafür war eigentlich nur ein kleines Missverständnis. Während des verbalen Schlagabtauschs zwischen den Beautys meinte Linda plötzlich: "Jeder weiß, dass deine Punani [weibliches Geschlechtsteil] stinkt und meine nicht." Während der Show reagierte Kim nicht auf die Aussage ihrer Mitstreiterin – das ändert sich aber jetzt! "Ihr wisst genau, dass ich Menschen wie ein Origami zusammenfalten kann, wenn ich Bock darauf habe", beginnt sie ihre Kampfansage auf Instagram und führt weiter aus: "Dazu habe ich nichts mehr zu sagen – höchstens mein Anwalt."

Dennoch gibt Kim zu verstehen, dass sie das Verhalten von Linda unterste Schublade findet: "Du bist wirklich ganz am Boden und spielst allein mit dir selbst." Im Netz erklärt die einstige Dschungelcamp-Kandidatin, sie bräuchte eine Zeitmaschine, um in die zweite Klasse zurückgebeamt zu werden, um sich auf Lindas Niveau herablassen zu können. "Eine Person hat da schon zwei laufende Strafverfahren", gibt Kim ihrer Community zu verstehen – spielt sie damit etwa auf Linda an?

Vor allem die Mitstreiter waren von Kim und Lindas Streit mehr als genervt. "Ich finde es extrem egoistisch und respektlos gegenüber den anderen, wie sie ihren Streit ohne Rücksicht auf andere durch die ganze Villa fortgesetzt haben. Vor allem bei der Talentshow, die für die Nerds ein ganz besonderer Moment war", kommentierte Salvatore Vassallo den Streit der beiden Beautys im Promiflash-Interview. Nach dem Mega-Zoff übernahm Salva die Rolle als Streitschlichter und suchte das Gespräch zu Kim.

RTL Kim Virginia Hartung, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

ProSieben Salvatore Vassallo, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

