Katie Price' Kinder sind wegen ihrer Schönheits-OPs wütend

Katie Price' (46) Kinder haben die Nase voll. Das Erotikmodel unterzog sich jüngst ihrem sechsten Facelifting in der Türkei und auch ihre Beißerchen ließ sie in diesem Zuge mal wieder bleachen. Nach eigenen Aussagen möchte das ehemalige Boxenluder aussehen wie eine Bratz-Puppe. Ihre Kinder Princess Andre (17) und Junior Savva Andre (19) sollen von diesen Plänen allerdings nichts halten. "Princess ist wütend und Junior ist peinlich berührt - er hat gesagt, dass Katie cringe ist und ernsthafte Hilfe braucht", behauptet ein Insider gegenüber Closer und ergänzt: "Ihre Mutter ist zum Gespött und zur Zielscheibe von Witzen geworden. Es war schon vorher schlimm, aber jetzt ist es furchtbar - es wirkt sich so negativ auf alle Kinder aus."

Katies Tochter soll des Weiteren wütend auf das Umfeld ihrer berühmten Mutter sein: "Princess macht sich Sorgen über die ganzen Schönheitsoperationen ihrer Mutter und denkt, dass Katie sich mit Leuten umgibt, die nicht die Wahrheit sagen. Stattdessen geben sie ihr grünes Licht, um weiterzumachen, aber es ist nicht ihr Körper und sie ist nicht ihre Mutter." Die 46-Jährige selbst verriet Ende Juni gegenüber Mail Online, dass auch ihre eigene Mutter nicht begeistert ist von den zahlreichen Beauty-Eingriffen: "Meine Mutter sagt: 'Du bist doch verrückt mit deinen ganzen Tattoos und Schönheitseingriffen.'"

Die fünffache Mutter, die auch auf OnlyFans aktiv ist, versucht zumindest bei diesem Thema Rücksicht auf ihren Nachwuchs zu nehmen. Kürzlich verriet sie in dem Podcast "So Wrong It's Right with Olivia (33) Attwood", dass sie den sexy Content ausschließlich auf der Erotikplattform und nicht auf Instagram veröffentlicht, um ihre Kids vor Übergriffen im Netz zu schützen. "Ihr werdet hier nie Bilder von mir in Bikinis oder Unterwäsche auf Instagram sehen [...]", betonte Katie.

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern Bunny, Princess, Jett und Junior

