Mauricio Umansky wird wegen mutmaßlichen Betrugs angeklagt

Mauricio Umansky (54) wurde verklagt. Dem Luxusmakler und seinem Geschäftspartner William Rose wird laut Page Six vorgeworfen, dass sie sich über 3,5 Millionen Dollar aus pandemiebedingten Hilfskrediten betrügerisch für ihre Immobilienfirma The Agency erschlichen haben. Die Kredite waren ursprünglich dazu gedacht, die Kündigung von Mitarbeitern während der COVID-19-Pandemie zu verhindern. In der Klageschrift wird behauptet, dass The Agency zu den vielen "großen, profitablen" Unternehmen gehörte, die ihre Pandemie-Kredite erhalten hatten, indem sie "ihre finanzielle Situation falsch darstellten, behaupteten, ihre Unternehmen seien förderungswürdig, obwohl dies nicht der Fall war oder [...] falsch darstellten, wie die Mittel verwendet werden würden."

Zudem hätten die Beträge, die Mauricio und sein Partner beantragten und erhalten hatten, das Darlehenslimit überschritten. Nachträglich sollen die Geschäftsführer dann sogar noch einen vollständigen Darlehenserlass beantragt und erhalten haben, obwohl ihnen von vornherein bewusst gewesen sei, dass sie überhaupt keinen Anspruch auf das Darlehen gehabt hätten. Die Kläger führen weiter an, dass The Agency während der Pandemie kaum finanzielle Einbußen hatte, da ihre Einnahmen hauptsächlich aus Transaktionen zwischen Millionären und Milliardären stammten. Die Umsätze des Unternehmens seien im Gegenteil sogar gestiegen – von 5,8 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 10,1 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Mauricio, William und The Agency weisen die Anschuldigungen laut Page Six zurück: "Die Behauptungen in diesem Fall spiegeln nicht die Realität unserer Geschäfte und unserer finanziellen Situation zu der Zeit wider [...] und wir beabsichtigen, uns energisch gegen diese unbegründeten Behauptungen zu verteidigen."

Geldsorgen hat der Geschäftsmann in letzter Zeit anscheinend zuhauf. Vor rund einem Monat wurde bekannt, dass Mauricio und seine Ex-Frau Kyle Richards seit geraumer Zeit in Steuerverzug sind. In Daily Mail vorliegenden Dokumenten heißt es, dass die Franchise-Steuerbehörde des Staates Kalifornien am 25. Juni ein Steuerpfandrecht für das Ex-Ehepaar ausgestellt hat, weil die "The Car"-Darstellerin und der Unternehmer rund 6.000 Euro an Steuern für das Jahr 2022 zurückzahlen müssen. Zudem habe Mauricio weitere rund 30.000 Euro unbezahlte Steuerschulden für 2022 und 2023.

Getty Images Mauricio Umansky, Luxusmakler

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, 2017

