Kyle Richards und Mauricios Schuldenberg wächst immer weiter

Bei Kyle Richards (55) und Mauricio Umansky (54) möchte einfach keine Ruhe einkehren. Im September vergangenen Jahres trennte sich das einstige Ehepaar und steckt laut Informationen von Daily Mail in immer weiter zunehmenden Geldsorgen. Aus Dokumenten, die dem Newsportal vorliegen, geht demnach Folgendes hervor: Die Franchise-Steuerbehörde des Staates Kalifornien hat am 25. Juni ein Steuerpfandrecht für das Ex-Ehepaar ausgestellt, weil die Schauspielerin und der Unternehmer rund 6.000 Euro an Steuern für das Jahr 2022 zurückzahlen müssen.

Bei den Steuergeldern soll es sich um Rückzahlungen handeln, die durch die ehemalige Wohnung von Kyle und Mauricio, die sie sich vor rund sieben Jahren gemeinsam kauften, zustande gekommen sind. Auch wenn die Netto-Summe für die beiden wohl keine große Hausnummer sein dürfte, sollte nicht vergessen werden, dass der 54-Jährige wohl zudem weitere rund 30.000 Euro unbezahlte Steuerschulden für die Jahre 2022 und 2023 hat.

Kyle und Mauricio trennten sich nach 27 gemeinsamen Ehejahren. Die vierfache Mutter dürfte sich wohl momentan nicht nur wegen der Geldsorgen den Kopf zerbrechen. Denn vor einigen Tagen wurde ihr Verflossener in Griechenland mit einer neuen Dame an seiner Seite gesichtet – offenbar kamen sich die beiden sogar ziemlich nah. Sie tauschten Zärtlichkeiten und sogar einen innigen Kuss aus. Was seine Ex davon wohl hält? Gegenüber Page Six verriet Kyles Schwester Kathy Hilton (65), dass die 55-Jährige diese Nachricht erst einmal verdauen musste: "Ich denke, sie hatte eine harte Pille zu schlucken, als sie das gesehen hat."

Anzeige Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Richards im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, sie kriegen ihre Geldprobleme bald in den Griff? Ja, ganz sicher. Nee, ich glaube, das könnte noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de