Nach ihrem Ausraster: Dschungelcamper schießen gegen Sarah

Die Schatzsuche von Gigi Birofio (25) und Sarah Knappik (37) im Allstars-Dschungelcamp treibt einen Keil zwischen die Camper. Nachdem die GNTM-Bekanntheit sich darüber aufgeregt hatte, der Ex on the Beach-Star solle sie nicht mit Schlamm bespritzen, weil sie sonst ihre Haare waschen müsse, wetterte Gigi, jemand mit dieser Einstellung gehöre nicht ins Finale. Dem stimmen seine TV-Kollegen zu – und fangen an, über Sarah zu lästern, als diese gerade anderweitig beschäftigt ist. Vor allem der Fakt, dass sie trotzig das Essen verweigerte, stößt ihnen sauer auf. "Wie ein kleines Kind", meckert Gigi, während Daniela Büchner (46) anmerkt: "Das ist ein bisschen peinlich mit 37." Und auch Georgina Fleur (34) passt das Verhalten nicht. "Zum Glück hungert sie sich nicht zu Tode, so dünn ist sie noch nicht", sagt die Ex-Bachelor-Lady.

Als es zu einem späteren Zeitpunkt um die Einteilung der Nachtwache geht, kommt es zu einem erneuten Streit zwischen Sarah und dem 25-Jährigen. Als die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin gegen Gigi schießt, er sei in 17 Jahren nicht mehr im TV zu sehen, kontert dieser: "Ich sehe in 17 Jahren wenigstens noch gut aus." Das scheint die 37-Jährige so in Rage zu bringen, dass sie anfängt, die anderen Dschungel-Bewohner anzugreifen: Sie wirft Dani vor, sich bei jedem einzuschleimen und Mola Adebisi (51), er gehe "gebückt". Darauf reagieren ihre Camp-Kollegen allergisch. "Warum greifst du mich gerade an? Hast du deine Regel bekommen oder was ist los?", regt sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit auf und fügt hinzu: "Wer bist du eigentlich, dass du hier alles und jeden beleidigst?" Und auch der sonst eher ruhige Mola wird laut. "Ich bin die ganze Zeit höflich und dann brauche ich mir diese Sprüche von dir nicht anzuhören. [...] Ich bin noch nie gebückt gegangen in meinem verdammten, verf*ckten Leben", stellt der Moderator klar.

Sarahs wütende Kommentare nehmen die Dschungel-Kandidaten beim Zähneputzen zum Anlass, sie weiter schlecht zu machen – dabei wird besonders die veränderte Figur der einstigen Promi Big Brother"-Teilnehmerin zum Thema. "Stellt euch mal vor, jemand hätte zu ihr gesagt – sie hat ja zu mir gesagt: 'Reiß nicht die Augen so auf' – jemand hätte zu ihr gesagt, streck den Bauch nicht so raus, nur so als Beispiel, wisst ihr?", schimpft die Witwe von Jens Büchner (✝49). Daraufhin erzählt Mola, er habe gemeinsam mit Sarah einen Fan am Flughafen getroffen, der gedacht hatte, sie sei schwanger – was in Gelächter zwischen ihm, Dani und Georgina endet. Am nächsten Tag scheint Sarah das Kriegsbeil aber begraben zu wollen. "Ich möchte mich bei euch entschuldigen", erklärt sie vor der Gruppe.

RTL Sarah Knappik, Allstars-Dschungelcamp-Teilnehmerin

RTL "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Kandidat Gigi Birofio, 2024

