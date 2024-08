Prinzessin Märtha und Durek läuten Heirat im Partnerlook ein

Am gestrigen Donnerstag ging es los: Prinzessin Märtha Louise (52) und Schamane Durek Verrett (49) empfingen ihre Gäste im norwegischen Geiranger zu ihrer opulenten Hochzeit. Die offizielle Trauung wird zwar erst am kommenden Samstag stattfinden, die Feierlichkeiten starteten aber bereits gestern Abend mit einer glamourösen Eröffnungsparty. Wie Gala berichtete, stand der Abend unter dem Motto "Sexy und cool". Die Feiergesellschaft erschien in den unterschiedlichsten Outfits, Märtha und Durek zogen aber alle Blicke auf sich: Die Gastgeber empfingen ihre Gäste im pinken Partnerlook! Während der 49-Jährige einen Anzug aus pinkem Stoff mit einem weißen Muster trug, wählte seine Zukünftige ein elegantes Abendkleid aus exakt dem gleichen Stoff.

Für die kommenden Tage soll noch einiges auf dem Plan stehen: Den heutigen Tag wird die Hochzeitsgesellschaft mit einer Bootsfahrt durch einen Fjord verbringen und den Abend mit einem gemeinsamen Dinner ausklingen lassen. Morgen ist es dann so weit. Märtha und Durek werden sich im Rahmen einer zweisprachigen Trauung – auf Norwegisch und auf Englisch – das Jawort geben. Gebührend gefeiert wird ihre Eheschließung anschließend mit einem Bankett und einer Afterparty.

Auch die Gästeliste der Prinzessin und ihres Auserwählten kann sich sehen lassen. Obwohl es in der Vergangenheit immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen Durek und Märthas Familie kam, wird die norwegische Familie sowohl an der Trauung als auch an den Feiern rundherum teilnehmen. Laut dem Magazin Se og Hør soll auch internationale Prominenz auf der Gästeliste stehen. Angeblich hat das Paar Hollywoodgrößen wie Gwyneth Paltrow (51) und Lenny Kravitz (60) eingeladen – von Seiten der Gastgeber wurde das aber nicht bestätigt.

MEGA Durek Verrett und Prinzessin Märtha Louise an ihrem Hochzeitswochenende, August 2024

Getty Images Märtha Louise und ihr Partner Durek im Juni 2022

