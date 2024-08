Sarah Ferguson ehrt Corgis der Queen (†96) am Welthundetag

Sarah Ferguson (64) übernahm nach Queen Elizabeths (✝96) Ableben die Verantwortung für ihre beiden Corgis Muick und Sandy. Anlässlich des Welthundetags, der am 26. August gefeiert wurde, teilte sie einen niedlichen Schnappschuss von sich und den royalen Vierbeinern auf Instagram. "Ich wünsche euch und all euren Fellfreunden einen fröhlichen internationalen Hundetag", schrieb die Britin unter dem Beitrag und fügte hinzu: "Für all die bedingungslose Liebe, Loyalität und Freude, die sie in unser Leben bringen, bekommen Sandy und Muick an ihrem besonderen Tag ein extra Leckerli!"

Sarahs Follower freuten sich über den tierischen Beitrag und füllten die Kommentarspalte mit rührenden Worten. "Queen Elizabeth ist sicher stolz auf dich, weil du dich um ihre geliebten Corgis kümmerst. Vielen Dank, Sarah", schrieb ein User. "Sarah, du bist eine ganz besondere Frau. Die Königin lächelt auf dich herab", hieß es in einem weiteren Kommentar. Ein anderer Nutzer scheint dank der Royals sogar seine eigene Liebe zu der Hunderasse entdeckt zu haben und schwärmte: "Wir freuen uns so sehr, die Hunde mit dir zu sehen! Die Königin hat uns inspiriert, Corgi-Besitzer zu werden, und ich glaube nicht, dass ich jemals eine andere Rasse so sehr lieben werde!"

Neben Muick und Sandy bietet Sarah noch fünf weiteren Hunden ein behütetes Zuhause. Im Mai berichtete die Autorin im Interview mit Us Weekly von dem Zusammenleben mit ihren Fellnasen und betonte: "Sie sind alle sehr lieb und werden sehr, sehr geliebt." Nichtsdestotrotz verlange Sarah die Pflege der sieben Fellnasen auch viel ab. "Es ist ziemlich viel Arbeit, aber es ist Arbeit, die ich liebe", stellte die 64-Jährige klar und ergänzte: "Ich habe viele Hundeliebhaber in meinem Umfeld, die sie auch lieben und sich gerne um sie kümmern. Also kann ich die Arbeit aufteilen, und das tue ich auch."

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis Sandy und Muick

Dave Bedrosian / Future Image Sarah Ferguson bei der Knights of Charity Gala in Cannes im Jahr 2024

