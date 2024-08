Diese Ex-Frauen dürfen nicht zu Richard Lugners Beerdigung

Überraschende Nachrichten versetzten die deutsche Medienlandschaft vor wenigen Wochen in tiefe Trauer: Am 12. August verstarb der berühmte Unternehmer Richard Lugner (✝91) in seiner Villa in Wien. In wenigen Tagen soll nun seine Beerdigung stattfinden. Die Gästeliste, die Richard dafür bereits vor seinem Ableben erstellt hatte, sorgt jetzt für Aufruhr. Denn laut Berichten von oe24 seien zahlreiche seiner Ex-Partnerinnen nicht erwünscht. Keine Einladung erhalten haben sollen seine Verflossenen Bahati Benus, Daniela Kennedy und Anastasia Sokol. Auch seine fünfte Ehefrau Cathy gehört offenbar nicht zu den geladenen Gästen.

Darüber zeigt sich Cathy im Gespräch mit der österreichischen Zeitung bestürzt. Richard und sein "Spatzi", wie er sie damals liebevoll nannte, gingen von 2014 bis 2016 gemeinsam durchs Leben. Dass sie jetzt nicht bei der Beerdigung um ihren Ex-Mann trauern kann, scheint die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin sehr zu verletzen. "Ich habe mehrere E-Mails geschrieben und um eine Möglichkeit zur persönlichen Abschiedsnahme gebeten. Meinem Wunsch wird wohl nicht nachgekommen. Ich finde es sehr schade, dass ich als Ex-Frau nicht die Möglichkeit erhalte [...]", betont sie geknickt.

Simone Lugner, die jüngste Ehefrau und Witwe des Baulöwen, steht selbstverständlich auf der exklusiven Gästeliste der Trauerfeier. Auch Christina Lugner (59), Richards vierte Ehefrau, soll bei der Beerdigung erwünscht sein. Mit der 59-Jährigen, besser bekannt als "Mausi", war der österreichische Geschäftsmann von 1999 bis 2007 verheiratet. Wie die Zeitung außerdem berichtet, sollen sich auch zahlreiche Ex-Freundinnen und Ex-Affären unten den geladenen Gästen befinden: so unter anderem Nina Bruckner, Karin Karrer, Lydia Kelovitz (34) und Andrea Stylianou.

Instagram / catherineee Cathy Lugner im Oktober 2022

Getty Images Christina und Richard Lugner im Februar 2005

