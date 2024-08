Adele macht während München-Konzert ein skurriles Geständnis

Adele (36) begeisterte ihre Fans in den vergangenen Wochen mit ihren spektakulären Konzerten in München. Unter anderem plauderte sie dort auch ziemlich private Details aus, wie die Bekanntgabe ihrer Verlobung. Mit einem sehr ehrlichen Geständnis bringt sie nun ihre Zuschauer zum Lachen, wie Bild berichtet: "Ich habe zwar ein schwarzes Kleid an, aber ich schwitze sehr zwischen meinen Brüsten und ich habe Angst, dort Schweißabdrücke zu bekommen. Das ist normal, aber auf einem riesigen Screen wie diesem wäre mir das extrem peinlich." Dafür versuchte sich die Sängerin an einer skurrilen Lösung, die allerdings nicht funktioniert habe: "Ich habe versucht, Damenbinden unter meine Brüste zu klemmen, bevor ich auf die Bühne bin, aber meine Brüste sind nicht groß genug, um sie zu halten."

Der Humor verlässt Adele offenbar während der gesamten Show nicht. Als sie einen Fan auf die Bühne geholt habe, sei der versehentlich auf ihr Kleid getreten – für die Musikerin gar kein Problem! "Das verdammte Kleid ist so lang, ich weiß! Ich hätte lieber einen Jogginganzug anziehen sollen", scherzt sie, wie das Blatt weiter berichtet.

Doch nicht nur vor wenigen Tagen sorgte Adele für Furore – vor zwei Wochen bewies die Britin bei ihrem Konzert ebenfalls in München, dass sie sich auch von starkem Regen nicht die Laune verderben lässt. Trotz des schlechten Wetters genoss Adele das Konzert in vollen Zügen und rief laut Us Weekly ihren begeisterten Fans zu: "Auch wenn es in Strömen regnet, habe ich hier von allen Shows bis jetzt den größten Spaß." Ihre kraftvolle Stimme blieb davon unberührt, was die Zuschauer beeindruckte. "Es gießt in Strömen und sie ist bis auf die Haut durchnässt, singt aber trotzdem perfekt", berichtete ein Fan. Obwohl Adeles Frisur darunter litt, ließ sie sich nicht beirren und gab für ihr Publikum alles.

Getty Images Adele, Sängerin

Promiflash Adele mit Verlobungsring auf dem Konzert in München

