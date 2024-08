Alle Infos zur Trennung von Jonny Jaspers und Laura Peuker

Laura Peuker und Jonny Jaspers trafen in der dritten Staffel von Ex on the Beach aufeinander und gaben ihrer Beziehung eine zweite Chance. Nun gibt die sportliche Influencerin in ihrer Instagram-Story bekannt: "Um die Frage, die seit sechs Wochen ununterbrochen gestellt wird, zu beantworten: Ja, ich habe mich von Jonny getrennt. Wir sind kein Paar mehr." Die Fans des TV-Pärchens vermuteten dies schon seit Längerem, da die beiden fast alle gemeinsamen Bilder auf ihren Social-Media-Accounts gelöscht hatten.

