Harry und William erstmals nach Monaten zusammen gesehen

Damit hat wohl keiner gerechnet: Die zerstrittenen Prinzen William (42) und Harry (39) haben sich seit Monaten erstmals wieder getroffen! Der traurige Anlass war die Beerdigung ihres Onkels Lord Robert Fellowes, die gestern stattfand. Dafür flog der Wahl-Kalifornier extra in die Heimat nach Großbritannien. Augenzeugen zufolge sollen die Söhne von König Charles III. (75) getrennt im hinteren Teil der Kirche gesessen und sich eher gemieden haben. So erklärte ein Zeuge gegenüber The Sun: "William und Harry waren beide da, aber wir haben nicht gesehen, dass sie miteinander gesprochen haben, und sie hielten Abstand."

Zuvor war man davon ausgegangen, dass Harry die Beerdigung sausen lässt. "Ich kann mir vorstellen, dass Harry bei der Beerdigung seines Onkels dabei sein möchte, aber seine Anwesenheit könnte zu allerlei Unannehmlichkeiten führen, wenn William auch dabei ist", erklärte die Adelsexpertin Jennie Bond gegenüber OK! Magazine. Dennoch räumte sie ein: "Aber wir wollen hoffen, dass zwei erwachsene Männer zumindest im selben Raum sein können wie bei der Krönung." Das haben William und Harry nun anscheinend erfolgreich bewiesen.

Ob das Aufeinandertreffen den Brüdern wohl helfen kann, das Kriegsbeil irgendwann zu begraben? In den vergangenen Monaten vermieden Harry und William den Kontakt so gut es ging – der jüngere Bruder verpasste deswegen sogar die Hochzeit seines guten Freundes Hugh Grosvenor (33). Eigentlich sollten die zwei Streithähne im September zur selben Zeit in New York City sein. Doch dieses Mal machte William einen Rückzieher und sagte seine Verpflichtungen vor Ort kurzerhand ab.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinz Harry, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die zwei wieder zeitgleich am selben Ort sind? Nee, niemals! Ja klar, irgendwann musste es ja passieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de