Kopf über ihr Herz: Sabrina Carpenter verliebt sich langsam

Sabrina Carpenter (25) scheint in den vergangenen Jahren nicht nur musikalisch, sondern auch emotional gewachsen zu sein. Die "Espresso"-Interpretin gibt in einer aktuellen Folge von "Chicken Shop Date" spannende Einblicke in ihre sich wandelnde Sicht auf die Liebe und spricht ganz offen darüber, wie sich ihre Herangehensweise in Bezug darauf im Laufe der Jahre verändert hat. Auf die Frage, ob es ihr leichtfalle, sich zu verlieben, erklärt sie: "Als ich jünger war, habe ich mich sehr leicht verliebt. Jetzt verliebe ich mich mit etwas mehr Verstand."

Wenn es um ihre romantische Vergangenheit geht, hat Sabrina einige bekannte Namen auf ihrer Liste. Angefangen bei ihrem ersten Freund, dem Disney-Kollegen Bradley Steven Perry, über Bekanntschaften mit Griffin Gluck und Joshua Bassett bis hin zu Spekulationen über Verhältnisse mit Shawn Mendes (26) und Blogger David Dobrik (28). Aktuell sorgt allerdings ihre Beziehung mit dem Schauspieler Barry Keoghan (31) für Schlagzeilen. Die beiden lernten sich auf einer Party während der Pariser Fashion Week 2023 kennen und sind wohl seitdem ein Paar. Der "Saltburn"-Star trat auch in Sabrinas Musikvideo zu "Please Please Please" auf. Obwohl sich die zwei in der Öffentlichkeit bereits mehrfach gemeinsam gezeigt haben, halten sie die Details ihrer Beziehung weitgehend privat.

Zuletzt hatte ein Video auf Social Media die Spekulationen um eine Liebeskrise ausgelöst. Sabrina teilte einen Clip von sich, in dem sie einen Ausschnitt aus ihrem Song "Please Please Please" spielen lässt. Zu hören ist die Zeile "Wenn du dumm sein willst, dann tu es nicht vor mir". Das Ganze kommentiert die 25-Jährige mit den Worten: "Ich habe Tschüss zu ihm gesagt, weil ich nicht seine meistgehörte Sängerin war." Das war für ihre Fans ein klarer Hinweis auf ein mögliches Ende der Romanze. Kurz darauf ließ es Barry jedoch so aussehen, als wolle er die Gerüchte zerstreuen, indem er auf Instagram ein verführerisches Foto der US-Amerikanerin mit einem Like versah.

GAMR / BACKGRID Barry Keoghan und Sabrina Carpenter mit einer Bekannten

Getty Images Sabrina Carpenter im August 2024

