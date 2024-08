Liebes-Aus wirkt sich auf Molly-Mae Hagues Gesundheit aus

Die Trennung von Tommy Fury (25) wirkt sich nicht nur auf die Psyche von Molly-Mae Hague (25) aus – auch körperlich ist die Content-Creatorin angeschlagen. In ihrem ersten YouTube-Video nach dem Liebes-Aus meldet sie sich mit einer gebrechlichen Stimme bei ihren Fans. "Es hört sich so an, als würde ich vielleicht 100 Zigaretten am Tag rauchen, aber das ist nicht der Fall! Ich bin einfach ein bisschen erschöpft", erklärt die Beauty – und das habe großen Einfluss auf ihre Gesundheit: "Ich bin ein bisschen erkältet, habe ein bisschen Husten."

Das ganze Hin und Her und die Sorgen, die sie wegen der Trennung hat, wirken sich allerdings nicht nur auf Molly-Maes Immunsystem aus, sondern auch auf ihr Äußeres. "Der Stress der letzten Wochen hat meine Haut dazu gebracht, Dinge zu tun, die sie eigentlich nie zuvor getan hat. Ich habe einfach Ausschlag bekommen. Ich habe Pickel und Mitesser bekommen", beklagt sich die einstige Love Island-Kandidatin.

Während ihrer fünfjährigen Beziehung hatten Molly-Mae und Tommy die Geburt ihres gemeinsamen Nachwuchses gefeiert. Tochter Bambi ist mittlerweile rund anderthalb Jahre alt – und dass bei ihren Eltern aktuell nicht alles im Lot ist, scheint auch sie mitzubekommen, wie ihre Mama auf Instagram berichtete. "Es ist unheimlich. Ich kann nicht auf die Toilette gehen oder den Raum verlassen oder irgendetwas tun, ohne dass sie sich die Augen aus dem Kopf weint", erklärte der Social-Media-Star mitgenommen. Molly-Mae habe Sorge, dass Bambi womöglich Bindungsängste haben könnte: "Ich denke, sie bekommt definitiv mit, dass etwas vor sich geht und dass die Situation aktuell merkwürdig ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, bei Tommy und Molly-Mae wird es noch ein Liebes-Comeback geben? Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, irgendwie glaube ich schon. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de