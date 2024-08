So geht es Bambi mit Molly-Mae Hague und Tommys Trennung

Vor wenigen Wochen verkündeten Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) ihr Liebes-Aus. Nicht nur für das einstige Traumpaar muss das eine sehr belastende Zeit sein – auch der einjährige Spross scheint zu wissen, dass etwas los ist. "Es ist unheimlich. Ich kann nicht auf die Toilette gehen oder den Raum verlassen oder irgendetwas tun, ohne dass sie sich die Augen aus dem Kopf weint", berichtete die Influencerin betroffen auf Instagram. Molly äußerte die Befürchtung, dass Bambi womöglich Bindungsängste habe. Sie fügte hinzu: "Ich denke, sie bekommt definitiv mit, dass etwas vor sich geht und die Situation aktuell merkwürdig ist."

Obwohl die Fans des Paares darauf brennen, zu erfahren, was tatsächlich vorgefallen ist, möchte sich Molly offenbar nicht weiter dazu äußern. "Das ist das echte Leben. Es ist wirklich traurig und geht ziemlich tief. Es fühlt sich für mich nicht richtig an, das hier zu besprechen", äußerte sich die Familienmama weiter und machte damit klar, dass es sich nicht um einen PR-Stunt handelt.

Angeblich wolle Tommy die Beziehung zu Molly aber nicht einfach so aufgeben. "Tommy ist am Boden zerstört, Molly verloren zu haben. Für ihn war sie immer seine Traumfrau, und er bedauert zutiefst das Ende ihrer Beziehung", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. Der Boxer wolle seine Verflossene wohl sogar zurückgewinnen: "Er tut alles, um zu beweisen, dass er ein guter Ehemann und Vater für ihre Tochter Bambi sein will."

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

