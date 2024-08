Victoria Beckham teilt süße Familienfotos vom Kanada-Urlaub

Victoria Beckham (50) genießt aktuell einen erholsamen Urlaub mit ihrer Familie in Kanada. Ihre Fans lässt sie an der idyllischen Auszeit im Netz teilhaben. So postet sie am Mittwoch auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal eine Reihe privater Schnappschüsse von dem malerischen Trip. Die Modedesignerin zeigt sich auf den Fotos stolz an der Seite ihrer Söhne Romeo (21) und Cruz (19), ihrer Tochter Harper (13) und ihres Partners David Beckham (49). In der Bildunterschrift schwärmt sie: "Besondere Familienmomente in Muskoka. [...] Ich liebe euch alle so sehr!"

Mit den süßen Momentaufnahmen aus dem Traumurlaub begeistert die Sängerin eine Vielzahl ihrer 33 Millionen Follower. In den weit über tausend Kommentaren unter dem Post häufen sich die Lobeshymnen ihrer Fans geradezu. Einer ihrer Anhänger betont ihr jugendliches Aussehen und schreibt: "Victoria ist in ihren 50ern und sieht immer noch wie Anfang zwanzig aus!" Andere Fans wünschen ihr im Kreise ihrer Liebsten eine unvergessliche Zeit und loben die Auswahl ihres Zielorts: "Ich lebe auch hier und freue mich, dass du unser wunderschönes Land besuchst!"

Doch nicht nur mit ihren Urlaubseinblicken macht Victoria derzeit von sich reden, sondern auch mit ihren beruflichen Plänen! Dem Bericht von The Sun zufolge bekommt die Modeikone bald ihre eigene Netflix-Dokumentation. Der Fokus soll wohl vor allem auf ihren Vorbereitungen für die kommende Pariser Fashion Week 2025 liegen. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin bereits: "Das ist der aufschlussreichste Einblick, den Victoria jemals in ihr Modeimperium gegeben hat."

Instagram / victoriabeckham Romeo Beckham, Harper Seven Beckham, David Beckham und Victoria Beckham

Getty Images Victoria Beckham bei den Glamour Women Of The Year Awards 2015

