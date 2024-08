Netflix produziert Doku über Victoria Beckhams Modemarke

Victoria Beckham (50) bekommt ihre eigene Netflix-Dokumentation. Der Streaming-Riese soll eine Doku-Reihe über des Modeimperium des ehemaligen Spice Girls produzieren, wie The Sun berichtet. Dabei ginge in erster Linie um ihre Vorbereitung auf die kommende Pariser Fashion Week 2025. Die Dokumentation solle jedoch auch zeigen, wie die Britin Alltag und Familie unter einen Hut bekommt. "Das ist der aufschlussreichste Einblick, den Victoria jemals in ihr Modeimperium gegeben hat. Die Serie wird einen Einblick in Victorias Arbeitswelt geben und zeigen, wie sie diesen Teil ihres Lebens mit dem Leben als Mutter von vier Kindern vereinbaren kann", verrät ein Insider.

Bereits vergangenes Jahr stand eine Serie über die Designerin bei Netflix im Raum. Nachdem die Familiendoku über Victoria und ihren Mann David (49) mit großem Erfolg gekrönt wurde, wollte die Plattform sich angeblich ihrem "kometenhaften Aufstieg in der Modewelt" widmen. Eine weitere Quelle behauptete damals, die Show solle aber auch ehrlich zeigen, wie sich die Zeit nach den Spice Girls auf ihren Erfolg ausgewirkt habe – positiv wie negativ. Ob das neue Format an den Erfolg der Mini-Serie "Beckham" anknüpfen kann, wird sich dann zeigen. Denn diese wurde bis heute rund 208,5 Stunden lang gestreamt und sicherte sich somit lange Zeit den ersten Platz der Netflix-Charts.

"Beckham" erzählt nicht nur die Geschichte, die hinter dem Powercouple Victoria und David steckt, sondern ließ auch Platz für die persönlichen Erfahrungen der beiden. So sprach die 50-Jährige offen darüber, wie sie in einer Arbeiterfamilie aufwuchs – trotz ihrer Leidenschaft für Mode, fehlte damals das Geld für Designermarken. "Als ich aufwuchs, gab es für mich immer nur Mode von der Stange. Ich war nicht in der Lage, Designerkleidung zu tragen. Auch meine Mutter hat nie Designerkleidung getragen", erinnerte Victoria sich anschließend in einem Interview mit Sunday Times. Heute ist Mode ihr Geschäft und seit ihrem Durchbruch als Designerin 2006 ist ihr Label Victoria Beckham eine Größe in der Branche.

