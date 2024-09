Abgehoben? Das lässt Sydney Sweeney auf dem Boden bleiben

Sydney Sweeneys (26) Karriere ist in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen. Trotzdem scheint die Schauspielerin total auf dem Boden geblieben zu sein – ein Grund dafür ist offenbar ihre Freundesgruppe, die sie größtenteils seit ihrer Kindheit kenne. "Ich habe einen total tollen Freundeskreis, von denen einige ebenfalls in der Branche sind, andere aber auch nicht", verrät die Blondine im Gespräch mit Cosmopolitan. Ihre Liebsten, die nichts mit der Filmwelt am Hut haben, tun Sydney besonders gut: "Man kommt mal aus dieser Blase raus und man sieht, was wirklich wichtig ist im Leben. Man sieht die Realität, das erdet einen und lässt einen bescheiden werden." Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, sei für sie, als würde sie zu ihren Wurzeln zurückkehren.

Sydney wuchs im Norden des US-amerikanischen Bundesstaates Idaho auf. Komplett hinter sich hat sie ihre Heimat aber nicht gelassen, wie sie vor wenigen Monaten gegenüber Travel & Leisure verriet. "Ich fahre andauernd nach Hause. Was am Nordwesten so schön ist, ist, dass man draußen so viel erleben kann. Es gibt so viele Berge und Seen", schwärmte der Euphoria-Star. Eine ihrer schönsten Erinnerungen sei es, als Kind hin und wieder Beeren pflücken gegangen zu sein.

Doch auch in Hollywood hat Sydney einige gute Freunde, wie Fox News berichtet. Unter anderem versteht sich die Beauty gut mit ihrem Co-Star Maude Apatow (26). Auch zu Halsey (29), Alexandra Daddario (38) sowie ihrem "Wo die Lüge hinfällt"-Kollegen Glen Powell (35) pflegt sie eine Freundschaft. Mit letzterem wurde Sydney im Zuge der Vermarktung der Romcom sogar eine Affäre nachgesagt.

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney mit Freunden im August 2024

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney

