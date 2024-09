Alle Infos: So spannend wird das "Princess Charming"-Finale

Lea Hoppenworth muss eine wichtige Entscheidung treffen. Am Mittwoch läuft das Finale der diesjährigen Staffel von Princess Charming. Mit dabei sind zwei glückliche Kandidatinnen. Maike kannte die Princess schon vor der Show, da sie sich kurzzeitig gedatet hatten. Während ihrer gemeinsamen Zeit in Thailand kam es dann zu einigen Diskussionen über das Thema Monogamie. Die andere Finalistin ist Christine. Die Barkeeperin ist nicht erfreut darüber, mit Maike im Finale zu stehen. Im Promiflash-Interview erklärt sie: "Es hat sich eher nicht so toll angefühlt, da ich genau wusste, dass die zwei eine Bindung haben, die ich in kurzer Zeit nicht in der Form aufholen kann."

