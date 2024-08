Christine hat nicht mit "Princess Charming"-Finale gerechnet

Christine steht neben Maike im Finale der aktuellen Princess Charming-Staffel. Obwohl sie sich in den vergangenen Folgen langsam aber sicher als eine der Favoritinnen herauskristallisiert hat, war dies für sie eine riesige Überraschung, wie sie nun im Promiflash-Interview verrät: "Ich hab absolut gar nicht damit gerechnet, dass ich im Finale stehe." Ursprünglich hatte die Princess, Lea Hoppenworth, Christine nicht auf dem Schirm und auch Christine selbst gibt zu, fest damit gerechnet zu haben, dass statt ihr Marlen weiterkommen würde.

Zwar freute sie sich darüber, unter den letzten zwei zu sein, jedoch hatte sie aufgrund der Vorgeschichte zwischen Maike und Lea auch Bedenken. "Es hat sich eher nicht so toll angefühlt, da ich genau wusste, dass die zwei eine Bindung haben, die ich in kurzer Zeit nicht in der Form aufholen kann", gibt sie im Interview zu. Trotzdem versuchte Christine, diese gemischten Gefühle auszublenden und stattdessen auf "die unbeschwerte Basis", die sie und Lea miteinander hatten, zu vertrauen.

Während sich Christine und Maike nun auf die Final-Dates freuen können, mussten zwei Damen das Feld räumen: Sarah und Marlen. Und obwohl Letztere laut Christine sogar als Favoritin galt, schickte die Princess sie nach Hause. "Ich habe mir an dir ein bisschen die Zähne ausgebissen. Du bist mir in der Zeit ein Rätsel geblieben. Ich habe es versucht, aber zu deinem Kern konnte ich nicht vordringen", erklärte Lea ihre Entscheidung, dem Rotschopf die Kette abzunehmen.

RTL / Markus Hertrich Lea Hoppenworth, "Princess Charming" 2024

RTL Lea und Marlen, Kandidatinnen von "Princess Charming" 2024

