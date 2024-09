Fans empört: Christian Wolf füttert sein Baby mit Kreatin

Auf Christian Wolf prasselt aktuell heftige Kritik ein. In seiner Instagram-Story berichtete der Fitness-Influencer davon, dass er seinem rund fünf-Monate-alten Sohn Noah Kreatin in den Brei mischt – ein Nährstoff, der bei Supplementierung unter anderem zu einem leistungssteigernden Effekt im Sport führen soll. Von seinen Followern erntete er dafür scharfe Kritik. "Ist das schon ein Fall fürs Jugendamt?" oder "Mich würde interessieren, was ein Kinderarzt dazu sagt?", empörten sich zahlreiche Nutzer auf TikTok.

Laut Christian ist Kreatin für Säuglinge unbedenklich. "Man muss dafür auch nur logisch nachdenken: Kreatin ist nicht nur für Muskulatur, sondern auch fürs Gehirn", erklärte er im Netz. Er und Antonia Elena, die Mutter des Kindes, wollen ihren Schützling durch die Zugabe des Nährstoffs "optimal" versorgen. Die Nutzer sehen das jedoch komplett anders. "Das arme Kind wird das Versuchskarnickel ihrer Fitness-Produkte", befürchtet nicht nur eine besorgte Userin.

Fünf Jahre lang gingen Christian und Antonia als Paar gemeinsam durchs Leben. Im August des vergangenen Jahres verkündete das Sportler-Duo dann überraschende Neuigkeiten: Noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Noah trennten sich die Fitness-Influencer. "Unsere Beziehung war schon über Jahre schwierig. Einfach, weil wir beide sehr viel gearbeitet und wenig Zeit zusammen verbracht haben. Es war immer ein Kampf, wenn wir dann zusammen waren, dass die Beziehung gut funktioniert", berichtete die frisch gebackene Mama vor wenigen Wochen ganz offen in der TV-Show "deep und deutlich".

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena, Webstars

