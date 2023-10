Neustart: Antonia Elena zieht nach Trennung in neue Wohnung

Ein Neuanfang für Antonia Elena. Die Influencerin hat harte Zeiten hinter sich. Im Juli dieses Jahres hatte die Sportlerin die tollen Neuigkeiten verkündet, dass sie schwanger ist. Doch rund einen Monat später trennte sie sich von ihrem Partner Christian Wolf, der auch der Vater des Babys ist. Nichtsdestotrotz lässt sich die Beauty nicht unterkriegen. Nun wagt Antonia einen Neustart und zieht um.

"Ich ziehe nur ein paar Straßen weiter, bleibe also in meiner Münchner Hood", gibt die werdende Mama in einem Instagram-Q&A zu. Weiter erklärt Antonia auch die Gründe für den Umzug: "Erstens habe ich da etwas mehr Platz. Zweitens ist die Wohnung heller und drittens bin ich ein Mensch, der Neuanfänge braucht und damit habe ich einen ganz neuen Start in einer neuen Wohnung, die nur für mich und Knirps ist."

In der Fragerunde betont Antonia außerdem, dass sie werdende Single-Mum ist. Trotz der Trennung am Anfang der Schwangerschaft bleibt die Bloggerin aber stark. "Ich glaube, es ist immer schon der innerste Wunsch, Mama zu werden. Klar habe ich mir alles anders vorgestellt, aber am Ende wird der Kleine das Beste sein, was mir im Leben passiert ist", zeigt sich Toni zuversichtlich.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf im September 2022

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Fitness-Influencerin

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

