Fünfstellige Summe: Calvin Kleinen staubt mit Reality-TV ab

Die Fans der diversen Reality-TV-Formate haben seinen Namen mit großer Sicherheit schon einmal gehört: Calvin Kleinen (32) nahm bereits an über zehn Formaten teil. Auch als Trash-TV-Kommentator konnte sich der Womanizer bereits im Geschäft etablieren. Im Interview mit RTL beantwortet sein Manager Al Krott nun die Frage, die bestimmt viele Zuschauer brennend interessiert: Wie viel Geld verdient Calvin mit seiner Teilnahme an Temptation Island V.I.P, Are You The One – Reality Stars in Love und Co.? Al Krott meint, die Gage hängt von vielen Faktoren ab: "Je nach Größe der Formate und ob es linear läuft oder gestreamt werden muss, da gibt es auch noch mal Unterschiede – meistens geht es in den satten fünfstelligen Bereich rein."

Sein Trash-TV-Debüt feierte Calvin bei Temptation Island im Jahr 2020. Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Pia stellte er auf der Insel der Versuchung seine Liebe auf die Probe – und scheiterte. Für seine Teilnahme erhielt er damals 1.000 Euro, wie er dem Sender verrät. Seither nahm seine Format-Karriere volle Fahrt auf. Der 32-Jährige lebt immer noch im Hotel Mama und lässt sich dort komplett verwöhnen. Nur eines will der Blondschopf nie wieder missen: Geld. "Ich war pleite früher und will nicht mehr pleite sein", gesteht er.

Käme für den gebürtigen Aachener überhaupt ein Leben ohne Realityshows infrage? Zuletzt nahm Calvin bei Kampf der Realitystars teil und holte sogar den Sieg samt Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro nach Hause. In einem früheren Interview mit RTL ließ er aber durchsickern: "Es wird, ehrlich gesagt, langsam nicht mehr mein Ding." Der Grund dafür seien vor allem die Teilnehmer: "Die Leute werden noch bekloppter, irgendwie. Die müssen noch bekloppter sein, um aufzufallen!"

Calvin Kleinen im Juni 2023

Calvin Kleinen, Mai 2024

