Könnten diese Stars "It Ends With Us"-Hauptrollen ersetzen?

Der Cast von It Ends With Us liegt sich ordentlich in den Haaren. Vor allem die Hauptdarsteller Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40) sollen in Zukunft nicht mehr miteinander arbeiten wollen. Sollte es eine Fortsetzung des beliebten Films geben, muss wahrscheinlich eine neue Rollenbesetzung her. Die Fans der Buchreihe von Colleen Hoover hatten bereits lange vor der Bekanntgabe von Blake als Hauptdarstellerin eine andere Promi-Dame als Favoritin ins Auge gefasst: Abigail Cowen. Die Fate: The Winx Saga-Bekanntheit soll für die Rolle der Lily allerdings etwas zu jung sein. Holland Roden (37) oder Riverdale-Schauspielerin Riley Keough (35) würden laut Us Weekly besser in die Besetzung passen. Gleiches gilt für Rileys Kollegin Madelaine Petsch (30), auch wenn die rothaarige Schönheit ebenfalls etwas zu jung sein könnte. Mamma Mia-Bekanntheit Amanda Seyfried (38) könnte ebenfalls in der engeren Auswahl für eine mögliche Neubesetzung sein. Ob es dazu überhaupt kommt, steht allerdings noch nicht fest.

Auch für die Rolle des Ryle wissen die "It End With Us"-Fans genau, wen sie sich für diese Besetzung wünschen: Theo James (39). Der "Divergent"-Star soll der Beschreibung von Ryles Figur im Roman sehr ähnlich sein und auch vom Alter her würde er passen. Einen guten Bösewicht könnte auch Joseph Morgan (43) verkörpern. Durch seine Rolle in der Serie Vampire Diaries machte sich der Fan-Liebling einen großen Namen. Laut dem Newsportal wären aber auch Henry Cavill (41), Taylor Kinney (43) und Aaron Taylor-Johnson (34) für die Besetzung geeignet.

Was bisher feststeht: Der Film ist ein wahrer Kinoschlager und bringt die Kassen zum Klingeln. Eine Verfilmung des Buches "It Starts With Us" soll wohl auch schon im Gespräch sein. Die Produktionsfirma des Regisseurs soll sich bereits die Rechte von Colleens Roman gesichert haben, wie Variety berichtete. Ob sich Blake, Justin und der Cast also wieder zusammenraufen oder ob die Rollen neu besetzt werden müssen, bleibt abzuwarten.

