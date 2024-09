Kurz vor seinem Tod: Fatman Soop (†53) war bestens gelaunt

Fatman Scoop (53) starb am Samstag, nachdem er zuvor auf der Bühne kollabiert war. Das plötzliche Ableben des Rappers ist für seine Liebsten offenbar schwer zu begreifen. Denn kurz bevor er starb, soll er guter Dinge und vor allem bester Laune gewesen sein. Daran erinnert sich jetzt seine Agentin Sharon Elkabas gegenüber The Mirror. "Ich habe erst vor wenigen Tagen mit ihm gesprochen und er war so gut gelaunt. Es ist so schwer zu glauben, dass er nicht mehr bei uns ist", meint sie in einem traurigen Statement. Der Tod des Musikers kam offenbar auch für sein Umfeld sehr überraschend. Bisher ist noch nicht bekannt, welche Umstände zu seinem Ableben führten.

Kurz nachdem der Manager von Fatman Scoop den Tod seines Freundes im Netz bekannt gegeben hatte, meldete sich auch seine Künstleragentur zu Wort. Sie ehrten den US-Amerikaner als "pulsierenden Geist" mit "grenzenlosem Enthusiasmus". "Seine kultige Stimme, seine ansteckende Energie und seine großartige Persönlichkeit haben die Musikindustrie nachhaltig geprägt, und sein Vermächtnis wird durch seine zeitlose Musik weiterleben", lautete das Statement, das die Agentur dem Magazin vorlegte. Fatman Scoop arbeitete zu Lebzeiten unter anderem mit Mariah Carey (55) und Missy Elliott (53) an seinen größten Hits.

Vergangenen Freitag gab Isaac Freeman III., wie Fatman Scoop mit bürgerlichem Namen heißt, ein Konzert auf einer Party im US-Bundesstaat Connecticut. Berichten von TMZ zufolge sei der "Be Faithful"-Interpret plötzlich hinter dem DJ-Pult vor den Augen der Fans zusammengebrochen. Die Mitarbeiter sollen sich sofort gekümmert und den Notarzt gerufen haben. Angeblich führten die Sanitäter noch vor Ort einen Wiederbelebungsversuch durch. Anschließend brachte man den Künstler in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Nur wenige Stunden später musste die Agentur sein Ableben bekannt geben.

