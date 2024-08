Rapper Fatman Scoop musste auf Bühne wiederbelebt werden

Sorge um Fatman Scoop (53)! Der Rapper trat am Freitagabend in der Stadt Hamden im US-Bundesstaat Connecticut auf – doch dort ereigneten sich schreckliche Szenen, wie TMZ berichtet. Die Hip-Hop-Legende brach auf der Bühne hinter dem DJ-Pult zusammen und wurde ohnmächtig. Daraufhin wurde der Notarzt verständigt und Fatman Scoop musste auf der Bühne wiederbelebt werden. Die Fans konnten das offenbar mit ansehen. Daraufhin soll der Musiker von der Bühne getragen worden sein.

Bisher ist unklar, was Fatman Scoop widerfahren ist. Mittlerweile hat sich jedoch die Bürgermeisterin der Stadt Hamden auf ihrem Facebook-Profil gemeldet und bestätigt, dass er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde. "Bitte denken Sie an ihn und beten Sie für ihn", schreibt Lauren Garrett. Weitere Informationen zum Zustand des 53-Jährigen sind bislang nicht bekannt.

Isaac Freeman, wie Fatman Scoop mit richtigem Namen heißt, machte sich vor allem durch seine Remixe einen Namen. Er arbeitete schon mit großen Künstlern wie Missy Elliott (53), Mariah Carey (55) und Jermaine Dupri (51) zusammen. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen "Be Faithful" und "It's Like That".

Anzeige Anzeige

Getty Images Fatman Scoop, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Fatman Scoop, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de