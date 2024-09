Todesursache bekannt: Daran starb Rapper Fatman Scoop (†56)

Vor wenigen Wochen erreichte die Musikwelt eine traurige Nachricht: Der Rapper Fatman Scoop (✝56) war nur wenige Stunden nach einem Zusammenbruch während eines Konzerts verstorben. Bislang waren die genauen Hintergründe seines Ablebens nicht bekannt. Knapp einen Monat später wurde nun die offizielle Todesursache aufgedeckt, wie unter anderem Fox News berichtet. Demnach ist der Musiker an den Folgen einer hypertensiven Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben.

Der 56-Jährige hatte seine Fans in Sorge versetzt, als er Ende August auf der Bühne zusammengebrochen war und wiederbelebt werden musste. Kurze Zeit später gab sein Manager auf Instagram bekannt: "Schweren Herzens verkünde ich den Tod von Isaac Freeman III, bekannt unter dem Künstlernamen Fatman Scoop." Dabei war diesem seine Verfassungslosigkeit sichtlich anzumerken. "Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte... Du hast mich um die ganze Welt gebracht und mich an deiner Seite auf einigen der größten und beeindruckendsten Bühnen auf diesem Planeten auftreten lassen", betonte er.

Fatman Scoop wurde vor allem durch seine Remixe für verschiedene Künstler bekannt. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit Größen wie Missy Elliott (53) und Mariah Carey (55) zusammen. Zu seinen berühmtesten Werken gehörten Songs wie "It's Like That" und "Lose Control". Doch auch im Fernsehen überzeugte er die Zuschauer mehrfach – wie beispielsweise in einer Staffel Celebrity Big Brother 2015.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fatman Scoop, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Fatman Scoop, Rapper

Anzeige Anzeige