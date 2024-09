Rihanna und Co. zollen Fatman Scoop (†) mit Song Tribut

Ende August kollabierte Fatman Scoop während eines Konzerts auf der Bühne. Noch während der Veranstaltung musste der Rapper wiederbelebt werden – doch einige Stunden später verstarb er dann im Alter von 56 Jahren. Wenige Wochen nach seinem Tod zollen ihm nun Superstars wie Rihanna (36) und ihr Mann A$AP Rocky (35) Tribut – und zwar in Form eines Songs! Bereits im vergangenen Monat verriet A$AP Rocky, dass er gemeinsam mit Fatman Scoop sowie Slick Rick, Busta Rhymes (52), Flavor Flav (65) und Morrissey (65) an einem neuen Lied arbeite. Die "Umbrella"-Interpretin soll nun den Part übernommen haben, den eigentlich Fatman Scoop gesungen hätte. "Rihanna und Scoop kannten sich gut", erklärt ein Insider gegenüber The Sun und fügt hinzu: "Sie hatten schon früher zusammengearbeitet [...]. Nach seinem Tod wurde Rihanna angeboten, den Song zu singen."

Die Quelle will außerdem wissen, dass Rihanna ihre Zeit bereits Anfang dieser Woche in einem Tonstudio in London verbracht habe. Schon ganz bald soll das neue Album von A$AP Rocky seinen Release feiern und damit auch der Tribut-Song "Happy Hood". Der Partner von Rihanna wollte sein neues Musikwerk zuvor Ende August veröffentlichen, verschob diesen Termin aber noch einmal nach hinten. Der Grund dafür: Er wolle das beste Album aller Zeiten erschaffen.

Aber nicht nur internationale Stars nehmen von Fatman Scoop Abschied – auch deutsche Musiker gedenken des Rappers. "Sein Tod ist auf jeden Fall traurig. Er war eine große Legende", meinte Luciano (30) im RTL-Interview und fügte hinzu: "Das Einzige, was vielleicht ein bisschen schön bzw. herzerwärmend ist, ist, dass er bei dem gestorben ist, was er geliebt hat!" Fatman Scoops Tod kam für seine Freunde, Familie und Kollegen sehr überraschend.

A$AP Rocky im Februar 2023

Luciano, Rapper

