"Eine Ikone": Ex-Frau von Fatman Scoop (†) zollt ihm Tribut

Erst vor wenigen Tagen ist Fatman Scoop (✝53) verstorben. Einige Freunde und Kollegen des Rappers, der mit bürgerlichem Namen Isaac Freeman III. hieß, trauern nun öffentlich um ihn. Auch seine ehemalige Partnerin Shanda Freeman teilt jetzt einige Fotos von sich und ihrem Ex-Mann auf Instagram und schreibt dazu: "Er war eine Ikone und eine Legende und so viele Menschen liebten ihn. Er hatte ein reines Herz und liebte es, anderen zu helfen. Er wird für immer von so vielen vermisst, geschätzt und bewundert werden."

Im Jahr 2008 hatten Fatman Scoop und Shanda einen Videopodcast zusammen, der dann von MTV in eine TV-Show umgewandelt wurde. In "Man & Wife" drehte sich alles um Liebe, Sex, Treue und Beziehungen – wodurch auch Shanda in der Welt des Reality-TVs bekannt wurde. Das weiß die Autorin bis heute zu schätzen. "Er hat mich vor die Kamera geholt und ich werde ihm für immer dankbar sein und ihn dafür lieben", schreibt sie weiter unter ihrem Beitrag im Netz. Auch die Fans der Show zeigen ihre Anteilnahme in den Kommentaren. "Die Magie zwischen euch war einfach unbeschreiblich. Ihr wart ein tolles Team. Mein Beileid", schreiben sie vermehrt.

Es ist bisher nicht bekannt, woran genau der Musiker verstorben ist. Kurz vor seinem Tod stand er allerdings für ein Konzert in Connecticut auf der Bühne, wobei er hinter seinem DJ-Pult zusammengebrochen ist. Notärzte mussten ihn an Ort und Stelle wiederbeleben – vor den versammelten Fans. Obwohl sie ihn daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert haben, verstarb er nur wenige Stunden später. Er hinterlässt einen Sohn, eine Tochter und seinen Bruder.

Getty Images Fatman Scoop und Ex-Frau Shanda Freeman, 2008

Getty Images Fatman Scoop, Rapper

