Nach Bühnen-Kollaps: Rapper Fatman Scoop (53) ist verstorben

Vergangenen Freitag brach Fatman Scoop (53) während eines Konzertes zusammen. Noch auf der Bühne musste er wiederbelebt werden. Doch nun macht eine traurige Nachricht die Runde: Nur wenige Stunden nach dem Kollaps ist der Rapper verstorben. Das gibt sein Management in den sozialen Netzwerken offiziell bekannt. "Schweren Herzens verkünde ich den Tod von Isaac Freeman III., bekannt unter dem Künstlernamen Fatman Scoop", schreibt sein Manager auf Instagram. Der Einfluss des Musikers sei groß gewesen: "Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte... Du hast mich um die ganze Welt gebracht und mich an deiner Seite auf einigen der größten und beeindruckendsten Bühnen auf diesem Planeten auftreten lassen. Die Dinge, die du mich gelehrt hast, haben mich wirklich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin."

Fatman Scoop kollabierte nur einen Tag zuvor bei einer Show im US-Bundesstaat Connecticut. Berichten von TMZ zufolge sei er hinter dem DJ-Pult ohnmächtig geworden. Rettungskräfte sollen noch vor Ort auf die Bühne geeilt sein und die notwendigen Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen haben. Wie genau es zu dem Zusammenbruch und letztlich auch zum Tod des US-Amerikaners kam, ist derweil nicht bekannt.

Mit seinem Tod verliert die Hip-Hop-Welt einen ihrer einflussreichsten Künstler. Fatman Scoop galt als Koryphäe und feilte an zahlreichen großen Karrieren mit. Unter anderem arbeitete er mit Stars wie Mariah Carey (55) und Missy Elliott (53). Seine Musik wurde unter anderem mit einer Grammy-Nominierung belohnt, die er 2006 für seinen Hit "Lose Control" bekam. Den Preis verlor er allerdings an seinen Kollegen Kanye West (47). Auch im TV konnten Fans den New Yorker immer mal wieder sehen – so nahm er unter anderem 2015 an einer Staffel "Celebrity Big Brother" teil.

Getty Images Fatman Scoop, Rapper

