Fatman Scoop trank kurz vor seinem Tod einen Energydrink

Fatman Scoop (53) kollabierte am Freitag während einer Performance in Hamden, Connecticut. Der Grammy-Preisträger, der für seine energiegeladenen Auftritte bekannt war, verstarb kurz darauf. Sharron Elkabas, die Chefin seiner PR-Firma, erklärte, dass der Rapper vor dem Auftritt ein Getränk mit stimulierenden Inhaltsstoffen konsumiert hatte. "Er hatte einen Energydrink vor der Show. Er hat nie Energydrinks getrunken, aber diesmal hat er es gemacht", meinte Sharron gegenüber The Hollywood Reporter. Ob das zu seinem Tod geführt hat, ist bislang unklar. Fatman Scoop hinterlässt seinen Sohn, seine Tochter und seinen Bruder.

Am Samstag war bekannt geworden, dass Isaac Freeman II., wie Fatman Scoop mit bürgerlichem Namen heißt, kurz nach seinem Kollaps auf der Bühne verstorben ist. Das Management des Künstlers bekundete seine Trauer auf Instagram: "Seine kultige Stimme, seine ansteckende Energie und seine großartige Persönlichkeit haben die Musikindustrie nachhaltig geprägt, und sein Vermächtnis wird durch seine zeitlose Musik weiterleben."

Fatman Scoop, geboren 1971 in New York City, machte sich einen Namen durch Kollaborationen mit Stars wie Missy Elliott (53) und Mariah Carey (55) in den frühen 2000er-Jahren. Mit seiner markanten, tiefen Stimme prägte er die Klubszene und gewann drei Grammy Awards. In letzter Zeit wandte er sich Podcasts und Reality-TV zu, darunter die Teilnahme an der britischen Show "Celebrity Big Brother: UK vs. USA" im Jahr 2015. Viele Musikkollegen und Freunde, darunter Missy Elliott, Lil' Jon, Timbaland (53) und Questlove, zeigten sich erschüttert über seinen plötzlichen Tod und würdigten seine unglaubliche Energie und unvergesslichen Beiträge zur Musik.

