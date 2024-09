Marie Nasemanns Skoliose macht ihr aktuell zu schaffen

Marie Nasemann (35) spricht mit ihren Fans stets ganz offen über ihre Gesundheit. Unter anderem leidet die Schauspielerin an Skoliose, einer Verkrümmung der Wirbelsäule. Aktuell machen ihr die starken Rückenschmerzen besonders zu schaffen, wie sie mit einem schmerzverzerrten Gesicht in ihrer Instagram-Story deutlich macht. "Kurz auf dem Klo sitzen und weinen", schreibt sie dazu. Zusätzlich zu den Rückenschmerzen beeinträchtigt eine Erkältung ihr Immunsystem. Trotzdem habe das Model den ganzen Tag über geputzt und aufgeräumt – Tätigkeiten, die bei ihrem Zustand wohl nicht ideal gewesen sind. "Der Skoliose-Rücken hat da so gar keine Lust drauf. Die Schmerzen sind einfach von einem anderen Stern", beklagt sich die Podcasterin weiter.

Später am Abend meldet sich Marie erneut aus ihrem Bett. Auf dem Foto, das ihr von ihrem Handy beleuchtetes Gesicht zeigt, verzieht sie ihren Mund immerhin zu einem schwachen Lächeln. Die gebürtige Gautingerin resümiert: "An solchen Tagen hilft einfach nur ins Bett gehen." Trotz der Schmerzen schaut die "Neid ist auch keine Lösung"-Darstellerin offenbar optimistisch in die Zukunft und freut sich auf ihre bevorstehende Reise nach München.

Marie Nasemann teilt seit Jahren offen ihr Leben in den sozialen Medien und hat sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin spricht dabei nicht nur über die schönen Seiten des Lebens, sondern auch über die schwierigen Momente, wie ihr Leiden durch ihre Skoliose. Vor über einem Jahr machte Marie zudem ihre ADHS-Diagnose publik.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie Nasemann bei der Premiere von "Zwei zu Eins"

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie Nasemann im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Ninas Offenheit? Ich finde das super! Hm, mir wäre das zu privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de