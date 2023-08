"Mein Gehirn tickt anders": Marie Nasemann leidet an ADHS

Marie Nasemann (34) hat endlich Klarheit. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin geht auf Social Media relativ offen mit ihrem Privatleben um. Vor wenigen Wochen machte sie zum Beispiel öffentlich, dass sie und ihr Ehemann Sebastian Tigges eine Paartherapie machen. Außerdem verriet die Influencerin, dass sie Schwierigkeiten habe, sich zu strukturieren, ein chaotischer Mensch sei und immer viel Aufregung brauche. Nun steht fest, was dahinter steckt: Marie hat ADHS.

In ihrem Podcast "Family Feelings" erzählte die Unternehmerin, dass sie zum Beispiel Probleme habe, sich einfach mal mit ihren Kindern hinzusetzen und etwas zu spielen. Stattdessen schaue sie sich oft im Raum um und überlege, was da noch zu erledigen sei: "Dann saß ich bei meiner Therapeutin und hab geheult und habe gesagt: Ich muss immer, immer weiterdenken. Ich muss immer den nächsten Schritt machen. Warum kann ich nicht einfach mal da sein, wo ich bin?" Dann sei bei ihr die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung festgestellt worden. "Ich wusste mit der Diagnose: Mein Gehirn tickt ein wenig anders als das Gehirn von anderen Leuten", erklärte sie zudem in einem Instagram-Post.

Die Diagnose habe Maries Leben auf den Kopf gestellt: "Ich war eine Woche völlig plemplem, hab immer wieder geheult, Freudentänze aufgeführt und die meiste Zeit saß ich eigentlich nur da und habe nachgedacht und so viele Dinge in meinem Leben verstanden", erinnerte sie sich an die erste Zeit nach dem Befund.

