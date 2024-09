Nach Gewalt: Marius Borg fehlt bei Märtha Louises Hochzeit

Prinzessin Märtha Louise (52) heiratete am Samstag ihren Partner Durek Verrett (49). Diesen freudigen Anlass feiert beinahe die gesamte norwegische Königsfamilie mit der Tochter von König Harald (87). Ein norwegischer Royal lässt sich bei der Trauung allerdings nicht blicken: Marius Borg Høiby (27). Auf einem Foto, das die Familie auf dem Weg zur Trauung schoss, ist der Blondschopf nicht zu sehen. Stattdessen posiert der König mit Königin Sonja (87) und Marius' Mutter Prinzessin Mette-Marit (51) auf dem Schnappschuss. Auch mit dabei sind die Halbgeschwister des Draufgängers, Prinzessin Ingrid Alexandra (20) und Prinz Sverre Magnus (18) sowie sein Stiefvater Kronprinz Haakon (51).

Über die Abwesenheit des 27-Jährigen wird viel spekuliert. Viele Royal-Fans vermuten, dass sein Fernbleiben mit dem aktuellen Skandal um ihn zusammenhängt. Marius war Anfang August in der Wohnung seiner damaligen Freundin aufgrund eines Gewaltverbrechens festgenommen worden. Eine Woche später teilte sein Anwalt eine Stellungnahme des Royals mit. "Vergangenes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Ich habe in einer Wohnung Körperverletzung begangen und Gegenstände zerstört, während ich nach einem Streit mit Alkohol und Kokain berauscht war", hieß es in dem Statement, das von NRK veröffentlicht wurde.

Während die Norweger die Hochzeit ihrer Prinzessin zelebrierten, lenkte sich der Sohn von Mette-Marit in Italien ab. Berichten zufolge sollte er die Hochzeit des Milliardärssohns Kristian Spetalen besuchen, die am selben Tag stattfand wie die von Märtha Louise. Sein Anwalt dementierte dies allerdings gegenüber Verdens Gang und erklärte: "Er geht nicht zu einer Hochzeit. Er braucht etwas Ruhe und Frieden."

Getty Images Die norwegische Königsfamilie, August 2024

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

