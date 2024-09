Naomi Watts teilt emotionalen Text für ihre verstorbene Oma

Naomi Watts (55) trauert um ihre geliebte Großmutter – das teilte die Schauspielerin Ende dieser Woche mit ihren Fans. Auf Instagram postete sie eine Reihe von Fotos ihrer Oma, unter anderem ein Selfie, auf dem sie zusammen mit der Verstorbenen zu sehen ist. "Meine liebe Nanna hat diese Welt verlassen, aber ihr Geist wird uns nie verlassen. Ich bin wirklich gesegnet, die wunderbarste Beziehung mit ihr gehabt zu haben", fand die 55-Jährige emotionale Worte unter dem Beitrag und fügte hinzu: "Sie lebte noch drei Wochen nach einem massiven Schlaganfall [...] Sie hatte noch ein Ziel: ihren 99. Geburtstag."

Auch wenn ihre Großmutter so ein stolzes Alter erreichen durfte, sitzt der Schmerz tief. Das zeigt auch der weitere Verlauf ihres Textes: "Sie ist so ein großer Teil von dem, was ich bin: ihre Grundwerte, ihre Arbeitsmoral und ihr schelmischer Humor und ihre Lebensfreude. Ich kann nicht ausdrücken, was sie mir und ihren wunderbaren Töchtern geschenkt hat." Die Community der "King Kong"-Darstellerin bekundet ihr Beileid und sendet ihr tröstliche Worte in den Kommentaren. "Es tut mir so leid, Naomi. Omas sind etwas ganz Besonderes, und deine scheint genau das gewesen zu sein", schreibt eine Nutzerin. "Was für ein tolles Geschenk du hattest! Ich wünsche dir Liebe und Kraft", fügt eine weitere hinzu.

In dieser schweren Zeit ist der Zusammenhalt der Familie umso wichtiger. Während der Trauer kann die "Gypsy"-Hauptdarstellerin neben ihrer Mutter, ihrer Tante und ihrem Bruder sicher auch auf die Unterstützung ihres Ehemanns Billy Crudup zählen. Seit 2017 ist der "The Morning Show"-Star der Mann an ihrer Seite. Vergangenes Jahr gaben sie sich bei einer Juni-Hochzeit in New York City sogar das Jawort.

Netflix/Eric Liebowitz Naomi Watts in "The Watcher"

Getty Images Billy Crudup und Naomi Watts, Januar 2024

