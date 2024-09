Selten: Jessica Biel nimmt Sohn Silas mit zu den US Open

Jessica Biel (42) und ihr Sohn Silas (9) wurden am Donnerstag bei den US Open in Queens, New York, gesichtet. Das bezeugen Paparazzi-Schnappschüsse. Die Schauspielerin führt ihren neun Jahre alten Sohn darauf an der Hand in das Stadion, wo sie sich das Match zwischen Karolina Muchova und Naomi Osaka (26) ansahen. Jessica trägt auf den Aufnahmen einen eleganten cremefarbenen Hosenanzug, während Silas in einem gestreiften Poloshirt und khakifarbenen Hosen gekleidet ist. Sichtlich gut gelaunt genossen Mutter und Sohn das Spiel zusammen. Justin Timberlake (43), Jessicas Ehemann und Vater von Silas sowie dem vierjährigen Phineas, war bei dieser seltenen öffentlichen Erscheinung nicht anwesend.

Das prominente Paar ist dafür bekannt, ihre Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, um ihnen eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. In verschiedenen Interviews erklärten sowohl Jessica als auch Justin ihre Entscheidung, Los Angeles hinter sich zu lassen und nach Montana zu ziehen. "Ich möchte sie nicht in irgendeiner Weise [öffentlich] bloßstellen, solange sie nicht die Möglichkeit haben, diese Entscheidung selbst zu treffen", erklärte der Filmstar im Podcast "Let's Talk Off Camera".

Abseits des Rampenlichts sind Jessica und Justin engagierte Eltern, die die Zeit mit ihren Kindern sehr schätzen. Der Musiker äußerte in einem einfühlsamen Vatertags-Post seine tiefe Liebe und Dankbarkeit gegenüber seinen Söhnen. "Ich lerne jeden Tag mehr über mich selbst, nur weil ihr beide mich ausgewählt habt, euer Vater zu sein", schrieb er liebevoll auf Instagram. Das Paar scheint stets bestrebt, ihren Kindern ein liebevolles und sicheres Umfeld zu bieten, trotz der Herausforderungen des Lebens im Rampenlicht.

Backgrid Jessica Biel mit ihrem Sohn Silas bei den US Open

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024

