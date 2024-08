Nach Skandal um Justin: Jessica Biel strahlt bei den US Open

Jessica Biel (42) hatte am Mittwochabend bei den US Open sichtlich Spaß – trotz der aktuellen Skandale um ihren Mann Justin Timberlake (43)! Wie Paparazzi-Bilder des Events zeigen, besuchte die Schauspielerin gemeinsam mit einer Freundin das Match der Tennisspieler Novak Djokovic (37) und Laslo Djere. Dabei konnte sich auch ihr Outfit sehen lassen: Jessica trug ein blaues Set aus einer Weste und einer lockeren Hose, dazu kombinierte sie eine goldene Statementkette.

Während Jessica das Grand-Slam-Turnier genoss, wirft der Skandal ihres Ehemanns weiterhin seine Schatten. Justin, der derzeit auf seiner "The Forget Tomorrow"-Welttournee ist, wurde am 18. Juni wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Zuletzt wurde bekannt, dass das New Yorker Hotel, in dem Justin vor seiner Festnahme war, wichtige Informationen zur Verfügung stellen muss. Der 43-Jährige hatte behauptet, nur "einen Martini" getrunken zu haben, weigerte sich jedoch, einen Atemtest durchzuführen, was zu einer Aussetzung seiner Fahrerlaubnis führte.

Justins Festnahme schien sich auf die Ehe mit Jessica auszuwirken – deswegen musste der "SexyBack"-Interpret seiner Liebsten ein Versprechen geben. "Er hat seiner Frau versprochen, sich zu bessern, und er hält sich daran, egal wie hart es wird", verriet ein Insider gegenüber OK!. Die 42-Jährige stehe trotz alledem hinter ihrem Mann – sehr zum Unmut ihrer Freunde. "Ihre Freunde hassen es, wenn sie von all dem aufgehalten wird, besonders wenn sie sich auf ihre eigenen Projekte konzentrieren muss. Sie haben das Gefühl, dass Justin Jessica schon seit Jahren belastet", fügte der Insider hinzu.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei einer Premiere in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jessicas Outfit bei den US Open? Mega! Nicht mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de